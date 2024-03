Don du sang : le régime alimentaire du donneur peut déclencher des allergies chez le receveur

L'ESSENTIEL Les jeunes patients présentant des allergies alimentaires peuvent avoir des réactions allergiques en fonction du régime alimentaire du donneur.

Pour les œufs, les dons effectués quatre heures après en avoir mangé ont entraîné davantage de réactions allergiques.

Prendre en compte les données de cette étude pourrait, à terme, permettre de rendre les transfusions sanguines plus sûres.

Ce que vous mangez avant de donner votre sang compte ! En effet, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Allergy, l'alimentation d’un donneur de sang peut provoquer des réactions allergiques chez les receveurs, notamment lorsque ceux-ci sont des enfants.

Analyser la réponse des globules blancs impliqués dans les allergies

"Étant donné que les allergies alimentaires sont plus répandues chez les enfants, nous avons décidé de rechercher si la nourriture consommée par le donneur avant de donner son sang pouvait être associée au développement de réactions allergiques chez les enfants souffrant d'allergies alimentaires", explique le Dr Ryu Yanagisawa, principal auteur de cette étude, dans un communiqué.

Pour vérifier leur hypothèse, les scientifiques ont mené une enquête entre mai 2022 et décembre 2023. Ils ont ainsi analysé des échantillons de sang provenant de plus de 100 patients enfants allergiques à des aliments courants comme les œufs, le blé ou le lait. Ils ont aussi examiné le sang de donneurs sains avant et après avoir consommé des quantités importantes de ces aliments allergènes. Les scientifiques ont ensuite observé la réponse des basophiles, un type de globules blancs impliqués dans les réactions allergiques, chez les jeunes patients receveurs.

Des réactions allergiques en fonction de l’alimentation

Le système immunitaire réagissait au sang provenant des donneurs, en fonction de ce qu’ils avaient mangé. Dans le détail, les niveaux d'activation des basophiles étaient plus élevés lorsque les donneurs avaient mangé des œufs et que les receveurs y étaient allergiques. De plus, les dons effectués quatre heures après avoir mangé des œufs ont entraîné davantage de réactions allergiques que ceux faits deux heures après.

Des recherches supplémentaires doivent être menées pour comprendre le lien entre alimentation et réactions allergiques lors de transfusions sanguines. Mais, à terme, la prise en compte des résultats de cette étude pourrait réduire les risques d'effets secondaires chez les patients allergiques. Lors de transfusion sanguine, ils peuvent être très dangereux et même potentiellement mortels.

"À l'avenir, il pourrait être possible de prédire à l'avance qui est susceptible de souffrir d'une réaction allergique, conclut le Dr Ryu Yanagisawa. Des mesures préventives (...) pourraient être développées, conduisant à des transfusions sanguines plus sûres."