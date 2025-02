Don de selles : et si vous le faisiez pour une bonne cause ?

L'ESSENTIEL La biotech de Nantes, Biofortis, a lancé une campagne de collecte de selles.

À partir des selles de volontaires ayant un mode de vie sain collectées, des médicaments à base de microbiote fécal vont être fabriqués.

Ces traitements sont destinés aux personnes touchées par un cancer du sang présentant un déséquilibre de leur microbiote intestinal et des troubles immunitaires.

"Faites un geste pour la science." C'est le slogan de la biotech de Nantes, Biofortis, qui a récemment lancé une campagne de collecte de selles . Le but : "sauvez des vies !" En effet, la société compte mener une étude, appelée Horus, pour accompagner certaines personnes atteintes de cancer du sang. "Chaque don de selles réalisé est contrôlé en laboratoire puis transformé pour définir un médicament destiné aux personnes malades présentant un déséquilibre de leur microbiote intestinal. En participant, vous permettez à ces patients de restaurer leur microbiote intestinal et leur système immunitaire."

Êtes-vous éligible à ce don de selles ?

Étant donné que les médicaments sont développés à partir du microbiote fécal, les donneurs doivent remplir quelques conditions. Les hommes et les femmes volontaires doivent être âgés de 18 à 65 ans et avoir un indice de masse corporelle (IMC) entre 18 et 30. Autre critère : manger de manière équilibrée, fumer maximum 10 cigarettes par semaine et avoir un transit intestinal régulier. Selon les modalités, les adultes doivent être disponibles actuellement et pendant 9,5 semaines, faire trois dons de selles par semaine et habiter à Nantes. "Vous n'habitez pas en Loire-Atlantique ? Pas de souci ! Inscrivez-vous à notre panel de volontaires pour recevoir les informations sur les campagnes de dons de selles dans votre département !", peut-on lire sur le site de Biofortis.

Don de selles : comment ça se déroule ?

La première étape consiste à remplir le formulaire d'inscription. Ensuite, les personnes éligibles sont contactées par téléphone pour programmer deux visites durant lesquelles elles sont amenées à rencontrer un médecin. Lors du rendez-vous, ces dernières doivent confirmer leur intérêt à participer en signant un consentement. Par la suite, elles effectuent un examen clinique et complètent un questionnaire. "Vous serez également amené à faire une prise de sang et une première collecte de selles sur place pour vérifier votre éligibilité. Cela permet de s'assurer que votre microbiote pourra servir de matières premières pour développer des médicaments à base de microbiote fécal."

Une fois qualifiés, les volontaires pourront entrer dans la phase de don de selles, qu'ils devront faire, sans rendez-vous, sur l'un des sites de collecte : l'espace de coworking Euptoyou à Saint Herblain (Zenith), l'espace de coworking Locowest aux Sorinières, l'espace de coworking Le Palace dans le quartier Graslin à Nantes. "À chacun de vos lieux, vous serez reçu par un de nos opérateurs qui vous remettra un dispositif de collecte à usage unique dans lequel vous effectuerez votre don qui sera ensuite acheminé jusqu'à notre laboratoire pour y être analysé. À la fin de votre phase de dons, une visite de clôture avec notre médecin sur le site de Saint-Herblain sera obligatoire", précise l'entreprise nantaise.

Cette fin de parcours marque le versement de l'indemnité pour les efforts consentis et le temps consacré à l'étude, qui est fixé à 6.000 euros maximum, par virement bancaire. Le montant est évolutif en fonction de la durée de la phase de dons ainsi que du nombre de dons effectués.