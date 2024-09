Don de moelle osseuse : pourquoi cherche-t-on plutôt des donneurs masculins ?

L'ESSENTIEL Indispensable à la vie, la moelle osseuse est responsable de la formation des cellules souches dites "hématopoïétiques".

Le don de moelle osseuse permet de traiter des maladies graves du sang.

Une greffe réalisée à partir d’un prélèvement de cellules de moelle osseuse provenant d’un donneur masculin favorise les chances de réussite de l'opération.

Cela s’explique par des facteurs immunologiques.

Dans un communiqué de presse, l’agence de la biomédecine explique pourquoi elle recherche plus activement des donneurs masculins de moelle osseuse.



Si le registre national de donneurs volontaires de moelle osseuse ne compte que 35 % d’hommes, plus de 70 % des donneurs de moelle osseuse recrutés pour leurs patients par les équipes de greffe chaque année sont des hommes.

Moelle osseuse : les donneurs masculins favorisent les chances de réussite de la greffe

"Les médecins ont en effet constaté qu’une greffe réalisée à partir d’un prélèvement de cellules de moelle osseuse provenant d’un donneur masculin favorise les chances de réussite de l'opération pour leur patient", indique l’agence de biomédecine. "Ceci s’explique par des facteurs immunologiques : les anticorps développés naturellement par les femmes lors d’une grossesse (même si elle n’est pas menée à terme) complexifient les suites de la greffe chez le receveur. Chez les hommes, ces anticorps sont absents, faisant d’eux les candidats plus adaptés pour les meilleures chances de guérison", ajoute-t-elle.



"Malgré des campagnes de recrutement de donneurs répétées et très ciblées auprès du jeune public masculin, il semble que plusieurs facteurs encore mal définis freinent l’engagement des hommes, comme par exemple la confusion persistante entre la moelle osseuse et la moelle épinière ou les appréhensions liées aux modalités de prélèvement" déplorent les spécialistes. "Il est important de souligner que dans 80 % des cas, il s’agit d’un prélèvement sanguin. La mobilisation des hommes est essentielle pour continuer à traiter efficacement les patients souffrant de maladies graves du sang telles que la leucémie", soulignent-ils.

Greffe : comment se déroule un don de moelle osseuse ?

Il existe deux méthodes pour le prélèvement de moelle osseuse, chacune permettant de recueillir un type de greffon différent correspondant aux besoins du patient.

Concernant la plus courante appelée "cytaphérèse", la personne reçoit d’abord un médicament par injection sous-cutanée quelques jours avant le don. Une fois le moment venu, les spécialisent réalisent un prélèvement de moelle osseuse qui dure environ 4 heures, un renouvellement de cette démarche étant parfois nécessaire.

Bien que beaucoup plus rare, il est également possible de réaliser un don de moelle osseuse en la prélevant par ponction dans les os postérieurs du bassin via une anesthésie générale et une prise en charge hospitalière de 48 heures.

Indispensable à la vie, la moelle osseuse est responsable de la formation des cellules souches dites "hématopoïétiques". En clair, ce sont celles qui produisent l’ensemble de nos cellules sanguines (globules rouges, globules blancs et plaquettes).