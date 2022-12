Cancer incurable de la moelle osseuse : l'espoir d'un nouveau traitement

L'ESSENTIEL Sur les 288 patients étudiés, environ 73 % ont répondu à la thérapie bien qu'ils n'avaient constaté aucune amélioration avec les thérapies standard dans le passé.

Parmi ceux-ci, plus de 30 % ont eu une réponse complète (il n'y avait plus aucun signe de maladie après le traitement).

Près de 60 % ont vu une réponse significative (le cancer a été réduit mais pas complètement disparu).

Le myélome multiple est un type incurable de cancer de la moelle osseuse et est le deuxième cancer du sang le plus fréquent. En France, en 2018, le nombre estimé de nouveaux cas de myélome multiple et de plasmocytome était de 5.442, selon Santé Publique France. Cependant, une nouvelle thérapie apporte un espoir : elle s’est révélée efficace chez 73 % des patients au cours de deux essais cliniques. Les résultats de ces essais ont été publiés dans le New England Journal of Medicine.

Cancer du sang : pourquoi ce traitement fonctionne mieux que les autres

Cette nouvelle thérapie, appelée “thérapie par anticorps bispécifiques” agit sur la moelle osseuse du malade en activant son système immunitaire, tuant les cellules cancéreuses. Cela fonctionne en guidant les globules blancs, plus précisément les lymphocytes T - des cellules qui jouent, entre autres, un rôle essentiel dans la lutte contre des agents pathogènes (virus, bactéries, champignons) et les tumeurs - pour se fixer aux cellules cancéreuses du myélome se développant dans la moelle osseuse.

L'immunothérapie diffère des traitements précédents du myélome multiple car elle cible un récepteur spécifique, appelé GPRC5D, qui se trouve à la surface des cellules cancéreuses. Cela permet de viser uniquement la partie malade de la moelle osseuse pour la détruire tandis que la partie saine nécessaire au maintien d'un système immunitaire est épargnée.

"Près de 3/4 des patients atteints de myélome pourraient avoir une nouvelle vie"

Ce qui a marqué les chercheurs, c’est que le succès de la thérapie a été observé chez les patients qui n'avaient pas obtenu de rémission durable avec les thérapies précédentes. En effet, le problème récurrent dans les autres traitements du myélome multiple sont les rechutes répétées (le cancer disparaît puis réapparaît quelque temps après).

Ces résultats brossent donc un tableau prometteur pour l'avenir de cette nouvelle thérapie et pour la prise en charge du myélome multiple. "Près des trois quarts de ces patients pourraient envisager une nouvelle vie", a déclaré le Dr Ajai Chari, directeur de la recherche clinique du programme sur le myélome multiple au Tisch Cancer Institute et auteur principal des deux études.