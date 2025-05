Flatulences : les bienfaits de la promenade après-repas

L'ESSENTIEL La "promenade à pets", une balade légère après le repas, gagne en popularité pour ses effets bénéfiques sur la digestion et la prévention du diabète de type 2.

Soutenue par des médecins, cette pratique favorise la motilité intestinale, réduit les ballonnements et améliore la glycémie.

Même dix minutes de marche peuvent faire la différence.

Pour un meilleur bien-être intestinal, oubliez les gadgets détox et les défis sportifs inaccessibles : la nouvelle tendance santé des réseaux sociaux s’appuie sur un geste aussi simple qu’efficace. Venue tout droit du Canada, la "promenade à pets" fait doucement parler d’elle – et pour de bonnes raisons.

Prévenir la constipation et réduire les ballonnements

Popularisée par l'actrice canadienne Mairlyn Smith sur TikTok, la fart walk (en anglais) consiste à faire une marche légère après le repas pour faciliter la digestion. "Chaque soir, environ une heure après la fin du repas, mon mari et moi allons marcher ensemble pendant 10, 15 ou 20 minutes", raconte l’autrice culinaire qui s’est autoproclamée "reines des fibres alimentaires". L'objectif : éliminer les gaz, dus à une alimentation riche en fibres, mais pas seulement. "Marcher après les repas est une bonne habitude qui protège contre le diabète de type 2 après 40 ans !"

Si l'idée fait sourire les internautes, elle est aussi validée par des professionnels de santé. Le Dr Tim Tiutan, spécialiste en médecine interne à l'hôpital Memorial Sloan Kettering à New York, approuve totalement : "Marcher après les repas accroît la motilité intestinale, c'est-à-dire l'activité des muscles du tube digestif, ce qui facilite la digestion, améliore le transit, prévient la constipation et réduit les ballonnements", explique-t-il dans une vidéo publiée sur Instagram. Il ajoute que cette activité physique, même légère, aide à stabiliser la glycémie, rend le corps plus sensible à l'insuline pendant 24 heures, et réduit aussi le risque de cancer.

Des bienfaits immédiats et à long terme

Si les fart walks n'ont pas encore fait l'objet d'études scientifiques dédiées, les bienfaits d'une activité physique même modérée sont déjà bien documentés. Selon l’Institut national du cancer des Etats-Unis, 150 à 300 minutes de marche par semaine suffisent à réduire significativement le risque de maladies chroniques.

Et si vous cherchez un soulagement rapide, sachez qu'une étude de 2021 a montré que 10 minutes de marche peuvent suffire à soulager les ballonnements, voire à améliorer la digestion plus efficacement qu'un jogging.

Enfin, pour une posture propice, des chercheurs iraniens recommandent de marcher les mains croisées derrière le dos et la tête légèrement penchée vers l'avant : un bon moyen de libérer les gaz tout en marchant incognito...