Adopter un régime végétarien augmenterait les flatulences

L'ESSENTIEL Les selles sont environ deux fois plus volumineuse avec le régime végétal.

Cela s’explique par le fait que la consommation de plantes favorise la présence de bactéries intestinales qui se nourrissent en fermentant les fibres végétales.

Les participants ont émis en moyenne sept fois plus de gaz par jour lorsqu’ils suivaient le régime végétal que lorsqu’ils suivaient le régime occidental.

Attention à ce que cet article ne soit pas une invitation à plus se lâcher en public. Des chercheurs espagnols du Centre de recherche biomédicale du réseau des maladies hépatiques et digestives de Barcelone ont rapporté que la digestion de produits végétaux conduit à augmenter les flatulences et à rendre les selles plus volumineuses. Dans une étude publiée le 30 juillet dernier dans la revue Nutritiens, ils suggèrent que cela est dû à la population bactérienne du microbiote intestinale, plus riche en bactéries saines.

Des selles deux fois plus lourdes

Les chercheurs ont comparé les effets d’un régime de style méditerranéen composé principalement de plantes et d’un régime de style occidental contenant moins de fruits et de légumes sur les intestins de 18 hommes en bonne santé âgés de 18 à 38 ans. Chaque participant a été assigné au hasard à suivre l’un des régimes pendant deux semaines, avant de passer à l’autre régime pendant deux semaines, après avoir observé une pause.

Les résultats ont montré que les hommes ont émis un nombre similaire de selles par jour avec les deux régimes, mais celles-ci étaient environ deux fois plus volumineuse avec le régime végétal. Ils ont ensuite pesé ces selles. Ils ont constaté que celles émanant du régime végétal étaient d’environ 200 grammes contre 100 grammes avec le régime occidental.

Les fibres végétales

Pour les auteurs de l’étude, cela s’explique par le fait que la consommation de plantes favorise la présence de bactéries intestinales qui se nourrissent en fermentant les fibres végétales. “Le poids supplémentaire des selles est constitué des corps usés de ces bactéries supplémentaires, plus l’eau et une petite quantité de fibres végétales non digérées”, précise Rosemary Stanton, chercheuse australienne à l’université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney et autrice principale de l’étude.

Sept fois plus de flatulences

Les participants ont également enregistré leur nombre de flatulences quotidiennes à l’aide d’un compteur portatif. Ils ont alors constaté émettre en moyenne sept fois plus de gaz par jour lorsqu’ils suivaient le régime végétal que lorsqu’ils suivaient le régime occidental. Par ailleurs, chaque flatulence contenait environ 50% de gaz en plus, comme l’ont révélé les chercheurs en donnant aux hommes un repas test de haricots verts à l’étouffée et en mesurant la production ultérieure de gaz à l’aide de ballons fixés à leur rectum.

L’explication serait à trouver du fait que la plupart des gaz émis sont de l’hydrogène, du méthane et du dioxyde de carbone inodores qui sont produits par les bactéries intestinales lorsqu’elles font fermenter les fibres végétales. En revanche, l’odeur provient de traces de sulfure d’hydrogène, qui est un sous-produit de la digestion des protéines.

Les flatulences, une bonne chose

Pour les chercheurs, ces résultats remettent en cause l’idée selon laquelle les flatulences sont une mauvaise chose. “Notre idée occidentale selon laquelle les pets sont le signe que quelque chose ne va pas est totalement fausse, estime Rosemary Stanton. Dans la plupart des cas, les pets sont le signe d’un régime alimentaire sain et d’un côlon sain.”