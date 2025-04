Rougeole : presque autant de cas depuis le début de 2025 que sur toute l'année 2024

L'ESSENTIEL Du 1er janvier au 13 avril 2025, 427 cas de rougeole ont été déclarés aux Agences régionales de santé (ARS).

Cela représente un total approchant le nombre de cas déclarés en 2024, soit 483.

15 % des malades étaient des cas de rougeole importés.

La France a enregistré 427 cas de rougeoles entre le 1er janvier et le 13 avril 2025, soit quasiment le nombre de cas déclarés sur l’ensemble de l’année 2024 (483), selon le dernier bilan de Santé Publique France. Ces nouveaux chiffres confirment la forte circulation du virus observée dans de nombreux pays ces derniers mois.

Rougeoles en France : plus d’un malade sur 10 a connu une complication

Les personnes les plus touchées par la rougeole ont été les enfants de 1-4 ans (17 %), les adolescents de 15-19 ans (10 %), les adultes de 30-39 ans (11 %) et les adultes de plus de 40 ans (14 %). Ensemble, ils représentent près de la moitié des infections rapportées.

De plus, un tiers des 427 cas ont nécessité un passage aux urgences ou une hospitalisation (dont 9 en réanimation). 13 % des malades ont également présenté une complication, dont 36 pneumopathies et 1 encéphalite. "Un décès a été rapporté chez un patient adulte immunodéprimé. Les hospitalisations et complications ont touché majoritairement les nourrissons et jeunes enfants, mais aussi, les jeunes adultes", indique Santé Publique France. Les auteurs précisent par ailleurs que parmi les malades cibles de la vaccination (c’est-à-dire âgés de plus d’un an et nés depuis 1980), plus de 6 sur 10 n’étaient pas vaccinés ou affichaient un schéma vaccinal incomplet.

Depuis le début de l’année, la France a connu 56 cas groupés de rougeoles pour un total de 245 cas. 14 de ces foyers comptent 5 cas ou plus.

Rougeoles : 15 % des patients contaminés lors d’un séjour à l’étranger

Ce rapport montre aussi que de nombreuses contaminations ont pour origine des séjours à l’étranger. Les experts ont, en effet, comptabilisé 15 % de cas importés. Les pays d’importation les plus fréquemment rapportés étaient le Maroc (29 cas), la Roumanie, l’Italie, et le Vietnam (5 cas chacun), le Royaume-Uni (4 cas), la Suisse et la Guinée (3 cas chacun).

"Ces cas importés ont été à l’origine de chaînes de transmission sur le territoire français, conduisant à la survenue de 12 cas groupés pour un total de 28 cas sur le territoire national : 20 en lien avec les cas importés du Maroc (essentiellement dans l’entourage proche des cas ou en milieu de soins), 7 en lien avec un cas importé d’Italie (crèche) et un en lien avec un cas importé du Vietnam (famille)", ajoute le rapport.



Santé publique France profite de son point sur la rougeole pour rappeler l’importance de la vaccination et d’y sensibiliser le grand public. “Tout contact avec un professionnel de santé (toute consultation quel que soit le motif, visite médicale de prévention, consultation du voyage, consultation libérale, hospitalière, scolaire ou universitaire, visite à l’embauche, délivrance de médicaments en pharmacie…) doit constituer une opportunité pour vérifier le statut vaccinal des personnes nées depuis 1980 et de garantir qu’elles soient bien protégées par une vaccination ROR à deux doses.”