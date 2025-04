Cancer ORL : un meilleur résultat avec l'immunothérapie avant et après la chirurgie

L'ESSENTIEL La prise de pembrolizumab avant et après une chirurgie standard prolonge considérablement la survie des patients atteints d'un cancer ORL.

Selon l'étude, la survie sans événement médiane était de 51,8 mois avec l'immunothérapie et de 30,4 mois sans.

Ces travaux pourraient aboutir à un nouveau protocole de soin.

Les cancers de la tête et du cou - aussi appelés cancers ORL et cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS) - touchent plus de 15.000 personnes par an en France. Le pronostic des patients est assez sombre puisque seulement la moitié des malades survivent cinq ans, en grande partie en raison d’un diagnostic tardif.

Toutefois, une nouvelle étude menée par des chercheurs du Dana-Farber Brigham Cancer Center et de la Washington University School of Medicine à St. Louis a permis de mettre en lumière un protocole thérapeutique plus efficace. Les patients atteints d’un cancer ORL qui prennent du pembrolizumab en immunothérapie, présentent une survie sans récidive plus longue.

Cancer de la tête et du cou : une survie plus élevée avec l'immunothérapie

Lors de leur essai, les scientifiques ont réuni 714 patients atteints d'un cancer de la tête et du cou récemment diagnostiqués. Certains suivaient le traitement standard, c’est-à-dire le retrait chirurgical de la tumeur. D’autres recevaient du pembrolizumab avant, pendant et après l’opération. L’équipe a également mesuré la présence de la cible du pembrolizumab, PD-L1, dans les tumeurs afin de déterminer si des scores PD-L1 plus élevés dans les tumeurs influeraient sur la réponse au traitement. Les participants ont bénéficié d’un suivi médian de 38,3 mois.

Les chercheurs ont constaté que les malades traités par pembrolizumab présentaient une survie sans événement plus longue, quel que soit leur score PD-L1. La survie sans événement médiane pour l'ensemble des patients était de 51,8 mois avec le pembrolizumab et de 30,4 mois sans la substance. De plus, le groupe immunothérapie présentait des taux plus élevés de réduction substantielle de la tumeur avant l'intervention chirurgicale.

"Le traitement s'est avéré sûr et aucun nouvel effet secondaire n'a été observé. De plus, les patients traités par pembrolizumab ont été opérés dans les meilleurs délais et n'ont pas été retardés par les effets secondaires liés à l'immunothérapie avant l'intervention", indiquent les auteurs dans leur communiqué.

Cancer ORL : vers un nouveau protocole ?

Si les résultats sont confirmés après un suivi plus long, cet essai clinique de phase 3 pourrait aboutir à un nouveau protocole de soin pour les patients touchés par un cancer ORL.

"C’est très enthousiasmant de voir ce premier essai positif d’immunothérapie initiale progresser avec le potentiel de devenir la nouvelle norme de soins pour les patients atteints d’un cancer VADS dans le monde entier", explique le directeur de l’étude, Dr Ravindra Uppaluri du service oncologie chirurgicale de la tête et du cou au Dana-Farber et au Brigham and Women's Hospital.

L’expert qui a présenté ses travaux lors de l’American Association of Cancer Research (AACR) Annual Meeting, organisé le 27 avril 2025, ajoute : "nos équipes multidisciplinaires se concentrent désormais sur la détermination de la possibilité d'améliorer ces progrès grâce à différents agents ou à des combinaisons de traitements néoadjuvants et adjuvants dans le traitement des cancers de la tête et du cou. Cette étude ouvre véritablement la voie au traitement néoadjuvant pour améliorer la vie de nos patients atteints de cancers de la tête et du cou."