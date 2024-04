Cancers ORL : «s’ils durent plus de trois semaines, certains symptômes doivent amener à consulter»

L'ESSENTIEL La campagne de sensibilisation nationale Rouge-Gorge se déroule actuellement dans toute la France.

Elle vise à faciliter et accélérer le diagnostic des cancers de la gorge.

"Pour ce faire, nous souhaitons également combler le manque d’information globale sur ces pathologies", précise également un communiqué de presse envoyé aux rédactions.

La Société Française de Carcinologie Cervico-Faciale (SFCCF) ainsi que la Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie de la Face et du Cou (SFORL) alimentent jusqu’au 5 avril une campagne de sensibilisation aux cancers ORL.

"Faciliter et accélérer le diagnostic des cancers de la gorge"

"L’objectif de la première campagne de sensibilisation nationale Rouge-Gorge est de faciliter et d'accélérer le diagnostic des cancers de la gorge qui a lieu malheureusement à des stades souvent tardifs chez des patients dont le profil a évolué", explique d’abord le Pr Sylvain Morinière, Président de la SFCCF.



S’ils durent plus de trois semaines, certains symptômes (douleurs à la langue et à la gorge, tache rouge ou blanche dans la bouche, enrouement, déglutition générant de la souffrance, grosseur dans le cou, nez bouché, écoulement de sang par le nez…) doivent amener à se rendre chez son médecin généraliste en vue d’une orientation vers une consultation ORL ou maxillo-faciale. "Cette consultation spécialisée vise à réaliser un examen complet des voies aérodigestives supérieures (VADS). Elle doit être organisée rapidement (dans les 15 jours) et si possible directement par le médecin généraliste afin de ne pas retarder la mise en oeuvre du traitement", précisent les spécialistes.

A quoi sont dus les cancers ORL ?

Les cancers de la gorge sont également appelés "cancers ORL (oto-rhino-laryngés)", "cancers de la tête et du cou" ou encore "cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS)". Ils se développent au niveau des lèvres, de la bouche, du pharynx, du larynx, des fosses nasales, des sinus ou des glandes salivaires.

"Ces cancers sont surtout dus à la consommation de tabac et d’alcool, mais une autre cause prend une part grandissante, notamment dans le cancer de l’oropharynx (incluant les amygdales et la base de la langue) : il s’agit des virus de la famille des papillomavirus humains (HPV)", apprend-on en lisant les éléments de la campagne de communication.



"L’incidence des cancers de la gorge augmente depuis plusieurs années dans notre pays, notamment les cas de cancers HPV-induits. Il s’agit d’une véritable problématique de santé publique dont nous devons nous saisir", indique à ce propos le Pr Vincent Couloignier, Secrétaire général de la SFORL.

Les cancers de la gorge surviennent le plus souvent entre 50 et 64 ans, mais certains d’entre eux comme les cancers de l’oropharynx HPV-induits apparaissent chez des patients plus jeunes, en bonne santé générale et ne consommant pas d’alcool ou de tabac. Les cancers de la gorge HPV induits touchent quant à eux aussi bien les hommes que les femmes et ont tendance à être diagnostiqués dans deux groupes d’âge : de 30 à 40 ans et entre 60 et 70 ans.