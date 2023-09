Cancers ORL : comment reconnaître les symptômes ?

L'ESSENTIEL L’IUCT-Oncopole de Toulouse lance une nouvelle campagne de communication sur les cancers ORL.

4ème cause de cancer en France, les cancers ORL ont un pronostic souvent sombre en raison d’un diagnostic trop tardif.

Les symptômes sont rarement inquiétants et généralement ignorés car banalisés.

A l’occasion de "la semaine des cancers ORL" qui se déroule du 18 au 23 septembre, l’IUCT-Oncopole de Toulouse lance une nouvelle campagne de communication.

"Cette campagne permet de sensibiliser le grand public aux cancers ORL. L’une de nos missions principales est de développer la connaissance autour des cancers tête et cou, et cela passe par l’identification des symptômes. Savoir les reconnaître, c’est se donner le plus de chance d’être pris en charge à temps et d’en guérir", souligne Sabrina Le Bars, co-fondatrice de l’association de patients Corasso.

Cancers ORL : quelles sont les organes concernés ?

Les cancers ORL (oto-rhino-laryngologique), aussi appelés cancers des voies aérodigestives supérieures (VADS), regroupent les cancers de la bouche (lèvres, gencives, mâchoire, palais, langue), du pharynx (amygdale et gorge), du larynx (cordes vocales), des glandes salivaires, du nez, des sinus et des ganglions du cou.

Les hommes sont largement plus touchés que les femmes (70 % contre 30 %), même si l’écart tend à se réduire.

Les cancers des VADS surviennent le plus souvent entre 50 et 64 ans, les premiers facteurs de risque étant la consommation de tabac et d’alcool chronique.

Cancers ORL : une prise en charge précoce maximise les chances de guérison

Pour le Pr Sébastien Vergez, chef du département chirurgie de l’IUCT-Oncopole : "bien que les premiers signes peuvent paraître anodins, nous insistons sur la nécessité pour les patients d’y être attentifs et d’en faire part à un professionnel de santé. Entrer dans le parcours de soin adapté le plus tôt possible, c’est maximiser grandement les chances de guérison et limiter les séquelles sur le long terme". Le Dr Anouchka Modesto, co-responsable du comité ORL de l’IUCT-Oncopole, ajoute : "avec une prise en charge précoce, nous observons de meilleures chances de guérison pour les patients. Au-delà du grand public, il est également primordial pour les professionnels de santé de savoir identifier les premiers signes pour tirer l’alarme et diriger le patient vers un parcours de soin personnalisé et adapté".

Quels sont les symptômes d’un cancer ORL ?

Pour savoir quand réagir, il faut appliquer la "règle du 1 pour 3". Si une personne présente l’un des symptômes suivants depuis trois semaines, il faut consulter un professionnel de santé :

- Douleurs à la langue, ulcères de la bouche qui ne guérissent pas et/ou des taches rouges ou blanches dans la bouche.

- Douleurs dans la gorge.

- Enrouement persistant.

- Déglutition douloureuse et/ou difficile.

- Grosseur dans le cou.

- Nez bouché d’un côté et/ou écoulement de sang par le nez.