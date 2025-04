Douleurs : dans quels cas appliquer du chaud ou du froid ?

L'ESSENTIEL En cas de douleurs, "il ne faut pas s’emmêler les pinceaux", car "ce qui nécessite du chaud peut être aggravé par le froid et vice versa", selon le médecin.

Le chaud, qui possède des propriétés décontractantes, est utilisée "en cas de contractures musculaires, crampes, courbatures, torticolis, lumbagos, douleurs chroniques."

L’application du froid, qui est anti-inflammatoire, antalgique et anesthésiant, se fait cas de traumatismes et de chocs (entorse, foulure, bosse, déchirure, élongation).

Dos, cou, cuisses, chevilles… Quand on a mal, on a rapidement tendance à dégainer sa bouillotte ou à sortir un sachet de légumes surgelés du congélateur afin de réduire la douleur. Cependant, "prudence, car, en général, ce qui nécessite du chaud peut être aggravé par le froid et vice versa. Il ne faut donc pas s’emmêler les pinceaux", alerte le Dr Caroline Pombourcq, médecin.

Dans quelles conditions faut-il mettre du chaud ?

La praticienne rappelle que le chaud est connu pour être un décontractant musculaire, un relaxant. Il détend le muscle endolori et tendu. La chaleur favorise la circulation sanguine et donc la cicatrisation. Il est aussi antalgique. "On le préconise en cas de contractures musculaires, crampes, courbatures, spasmes (douleurs menstruelles ou maux de ventre par exemple), torticolis, lumbagos, douleurs chroniques (au moins 48 heures après la phase aiguë dans ce dernier cas)", explique-t-elle.

Quand la cryothérapie est-elle conseillée ?

Le froid est anti-inflammatoire, antalgique, anesthésiant et anti-œdème. Grâce à ses propriétés, il diminue l’inflammation, la douleur causée par la blessure et dégonfle la zone atteinte. Il diminue la circulation sanguine locale avec son action vasoconstrictrice. Il réduit aussi l’influx nerveux donc la douleur. "Il est recommandé en cas de traumatismes et de chocs pour empêcher douleurs et œdème. Il peut s’agir d’une entorse, d’une foulure, d’une bosse, d’une déchirure (dans les premières heures) ou d’une élongation."

Peut-on appliquer du froid et du chaud successivement ?

"C’est possible", selon le docteur. Elle indique que lors d’une tendinite aiguë, la glace est recommandée dans les premiers moments, car elle va diminuer l’œdème et le volume de la zone traumatisée. En revanche, à distance ou dans les formes chroniques, lorsque l’inflammation (rougeur, gonflement) n’est plus présente, la chaleur est conseillée pour soulager la douleur.

Chaud, froid : comment les utiliser et à quelle fréquence ?

D’après Caroline Pombourcq, l’application du chaud ou du froid doit se faire le plus rapidement possible, car l’action est maximale après le choc ou le traumatisme. Lorsque la chaleur est nécessaire, il convient d’utiliser des compresses chaudes, une bouillotte ou encore des packs préalablement chauffés au micro-ondes ou dans une casserole d’eau chaude. "Mais attention à ne pas trop chauffer pour ne pas se brûler ! L’application se fait plusieurs fois par jour."

Pour le froid, l’application doit être réalisée pendant 10 à 15 minutes plusieurs fois par jour, toutes les deux heures par exemple, durant les 24 à 48 premières heures. Dans ce cas, il est possible d’avoir recours à des packs de froid, achetés en pharmacie ou dans d’autres points de vente, qu’il faut mettre auparavant dans un congélateur ou dans la partie freezer du réfrigérateur. "Il est possible aussi de se servir d’un paquet de surgelés sorti tout droit du froid. Les légumes sont souvent utilisés, car ils s’adaptent facilement à la forme de la surface concernée. Autre option : des glaçons ou des sprays de froid. Attention à ne pas appliquer directement sur la peau, car le froid peut alors brûler ! Il est nécessaire de mettre un tissu entre la peau et le froid, comme un gant, une serviette ou une pochette en fibres", préconise le médecin.