Ma paupière tremble, qu’est-ce que cela signifie ?

L'ESSENTIEL La fasciculation de la paupière est le terme médical qui décrit les petits tremblements musculaires involontaires qui surviennent au niveau de l'œil.

Généralement, elle survient en raison de carences alimentaires, plus précisément de magnésium, plus rarement à cause d'une maladie neurologique, comme Parkinson ou la sclérose en plaques.

Il est recommandé de consulter un médecin lorsque les vibrations persistent durant plusieurs jours et sont accompagnées d’autres symptômes, comme une vision floue ou des douleurs oculaires.

Plus le temps passe, plus vous vous rendez compte que votre paupière vibre, tressaute ou cligne de manière soudaine et involontaire. Pour ce phénomène répandu, on parle de fasciculation, à savoir une contraction involontaire du muscle orbiculaire, ou d’un blépharospasme, selon le Dr Caroline Pombourcq, médecin. "Ces tremblements sont fréquents et majoritairement bénins."

Pourquoi ma paupière se met-elle à trembler ?

La praticienne explique que ces spasmes des paupières sont souvent liés à la fatigue, à un manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité, à l’utilisation importante d’écran, une mauvaise hydratation des yeux, leur sursollicitation ou le stress. "En général, la fasciculation survient en raison de carences alimentaires, plus précisément de magnésium." Pour rappel, la moitié de minéral, qui l’un des plus abondants dans le corps, est retrouvé dans le tissu osseux. Ce dernier est un régulateur du métabolisme glucidique et lipidique des tissus musculaires, cardiaques et nerveux. D’après la docteure, le blépharospasme peut également apparaître à cause d’un corps étranger présent dans l’œil. "Plus rarement, le tremblement peut être provoqué par une maladie neurologique, comme Parkinson ou la sclérose en plaques."

Quand faut-il s’inquiéter ?

Lorsque les vibrations durent quelques secondes, voire minutes, il est inutile de s’inquiéter. Cependant, si elles persistent pendant plusieurs jours et sont accompagnées d’autres symptômes, tels qu’une vision floue, des douleurs oculaires, il convient de consulter un professionnel de santé qui pourra écarter tout risque de maladie grave.

Comment réagir en cas de tremblements des paupières ?

Afin d’arrêter les tremblements des paupières, Caroline Pombourcq conseille de les fermer quelques secondes ou de les masser. "On peut également utiliser la chaleur pour détendre les muscles. Pour cela, on place une serviette ou un coton imbibé d’eau tiède pendant quelques minutes sur l’œil." Elle préconise aussi d’augmenter son apport en vitamines, oligoéléments, sels et minéraux. "Dans ce cas, on fait le plein de magnésium en mangeant des noix de cajou, des cacahuètes, des haricots, des flocons d’avoine, des graines de tournesol, des céréales complètes." Il est aussi possible d’hydrater ses yeux grâce à des dosettes de sérum physiologique.