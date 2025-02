Bouillote : comment bien l’utiliser pour éviter de se brûler ?

L'ESSENTIEL Il ne faut pas se servir d’une bouillotte plus de 20 à 30 minutes.

En cas de recours à une bouillotte en forme de poche, l’eau à verser ne doit pas être brûlante, mais plutôt à 45°C.

Ce produit ne doit pas être utilisé sur une blessure, une plaie, une peau rouge, un œdème, en cas d’une maladie décompensée ou d’une insuffisance veineuse.

En période de froid extrême, le recours à une bouillotte est plus que tentant pour se réchauffer. Son usage peut être aussi thérapeutique. Ainsi, il est possible de s’en servir en cas de lombalgies, de douleurs articulaires, des règles douloureuses ou des maux de ventre, selon la Dr Caroline Pombourcq, médecin. "Il en existe plusieurs types : électrique, à eau, sèche, avec par exemple des noyaux de cerise ou des graines de lin, sous forme de gel ou des poches à chauffer au micro-ondes ou à remplir d’eau", indique-t-elle avant d’ajouter que ces produits ont un délai de validité, contrairement à ce que l’on peut penser. Cependant, il dépend du modèle. "On doit regarder sur l’étiquette du produit."

Comment utiliser une bouillotte en toute sécurité ?

Si ces différents dispositifs aident à nous réchauffer et soulager, leur mauvaise utilisation peut également nous exposer à des risques de brûlures sévères. Afin d’éviter cela, il convient de se servir d’une bouillotte 20 à 30 minutes maximum. "On ne l’utilise pas toute la nuit !", alerte la docteure. On ne doit également pas la placer directement sur la peau. Si cette dernière n’a pas de housse, il faut mettre un tissu ou une serviette avant de la mettre sur la zone douloureuse ou à réchauffer.

Si l’on a recours à une bouillotte sous forme de poche à remplir, la professionnelle de santé recommande de ne pas mettre d’eau brûlante dedans, car les éclaboussures et une rupture de la poche peuvent survenir et nous brûler. "L’idéal est une eau à 45°C." Autre conseil : remplir la poche au trois-quarts, car "si la bouillotte est remplie entièrement, il y a trop de vapeur et le risque de déchirure est plus élevé".

Les personnes ayant recours à une bouillotte électrique doivent chauffer leur lit ou leurs draps avant d’aller dormir et ensuite l’éteindre. "Si ce n’est pas le cas et que le produit est branché longtemps à une prise, il peut y avoir un court-circuit et cela peut entraîner un incendie." En outre, des brûlures graves peuvent survenir. "Le syndrome des chaufferettes, aussi appelé dermite a calore, peut également apparaître. Il se caractérise par une lésion érythémateuse quadrillée (comme des mailles de filet) au niveau de la zone de pause de l’abdomen par exemple. Cela peut arriver quand on s’appuie sur un radiateur ou toute autre source de chaleur, comme un ordinateur portable. Bien que ce ne soit pas grave pour la santé, il faut tout de même faire attention !"

Bouillotte : est-ce que tout le monde peut y avoir recours ?

Selon Caroline Pombourcq, une bouillotte ne doit pas être utilisée en cas de :