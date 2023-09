Brûlures : attention aux désinfectants dans les écoles maternelles

L'ESSENTIEL 118 enfants, le plus souvent âgés de moins de 6 ans, ont été brûlés par des produits désinfectants utilisés dans les collectivités, et majoritairement les écoles maternelles.

L’ANSES a émis des recommandations pour prévenir ces accidents de gravité variable. La bonne utilisation des produits ménagers et désinfectants est primordiale pour y parvenir.

En cas d’apparition de lésions ou si la surface de contact avec le produit désinfectant est étendue, il faut contacter un médecin ou le centre antipoison.

Entre 2017 et 2022, l’utilisation des produits ménagers pour désinfecter les toilettes ou le mobilier a été la cause de brûlures potentiellement graves chez les enfants dans les lieux collectifs, et surtout les écoles maternelles.

Plus d’une centaine d’accidents ont été répertoriés entre 2017 et 2022. Devant ce chiffre relativement important, l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) a émis des recommandations.



118 cas de brûlures d’enfants en collectivités

Les centres anti-poisons ont enregistré 118 cas de lésions cutanées chez les enfants en collectivités. Et les produits dit biocides (substances ou préparations destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes jugés nuisibles) ont été principalement mis en cause. La période « Covid », pendant laquelle la désinfection des tables, jouets, chaises et autres éléments manipulés par les enfants, était pluriquotidienne, a probablement été un accélérateur, au moins pour les années 2020 et 2021, avec une stagnation du nombre de cas en 2022.

Majoritairement chez des fillettes de moins de 6 ans

Ces brûlures ont été retrouvées majoritairement chez les enfants de moins de 6 ans et plus particulièrement chez les fillettes (après s’être assises sur la cuvette des toilettes). Elles étaient de faible gravité dans la majorité des cas. Mais onze enfants ont malgré tout été victimes de brûlures de la peau du second degré et un autre a reçu une greffe de peau à cause d’une brûlure au 3ème degré à la fesse.

Quelques consignes à respecter pour les éviter

En cas de contact avec la peau, l’ANSES rappelle d’enlever les vêtements imprégnés et de les laver soigneusement avec de l’eau, en faisant attention aux zones où le produit peut rester comme entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures…. Elle conseille fortement de consulter un médecin ou d’appeler un centre antipoison lorsque la zone contaminée est étendue ou que des lésions cutanées apparaissent.



Recommandations pour les utilisateurs

Et pour limiter ce type d’accidents, dont beaucoup avaient comme origine de mauvaises conditions d’utilisation, l’ANSES a également émis six recommandations destinées aux personnes travaillant dans les établissements recevant des enfants, mais aussi aux parents :

-utiliser des produits adaptés aux surfaces à désinfecter (surtout quand les enfants peuvent les toucher),

-privilégier les produits les moins dangereux, en particulier pour les collectivités recevant des enfants,

-choisir en priorité des produits prêts à l’emploi pour éviter les erreurs de dilution et des produits dont le mode d’emploi est clair et simple,

-rincer les produits, ou au minimum les essuyer, après application ou déversement accidentel,

-ne pas réaliser les opérations de nettoyage et désinfection en présence des enfants et respecter le temps d’attente après la désinfection avant d’autoriser les enfants à accéder à la zone traitée,

-former le personnel à la bonne utilisation des produits désinfectants.

Le nettoyage et la désinfection des locaux restent des gestes d’hygiène très importants à effectuer quotidiennement mais n’oublions pas qu’ils ne doivent pas être source de désagréments, surtout quand ceux-ci peuvent être le plus souvent évités.