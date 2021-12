Produits ménagers : gare aux sprays et aux lingettes désinfectants !

L'ESSENTIEL Un tiers des produits ménagers contiennent "une quantité importante de substances potentiellement nocives."

39 produits sur 119 ont écopé d’un D ou d’un E et son déconseillés en raison de "substances problématiques."

Les sprays et les lingettes désinfectants font partis des produits les plus mal notés.

En 2019, le magazine 60 millions de consommateurs avait mis en garde contre l’utilisation de certains produits d’entretien qui nuisent à notre santé et à l’environnement en raison de leurs substances nocives. Ce 9 décembre, le mensuel a révélé, dans un numéro spécial, qu’un tiers des produits ménagers, utilisés au quotidien, contenaient "une quantité importante de substances potentiellement nocives."

Les nettoyants pour vitres sont les mieux classés

L’équipe du magazine a analysé la composition de 119 produits d’entretien de 52 marques achetés en avril et en juillet 2021. Elle s’est appuyée sur les étiquettes, les listes d’ingrédients et les fiches de données de sécurité, qui précisent la concentration de substances, pour évaluer la toxicité des produits ménagers.

Les auteurs de l’article ont ensuite attribué à chaque produit un "Ménag’Score", mis au point par l'Institut national de la consommation (INC) sur le modèle du "Nutri-Score" dans l'alimentation, pour évaluer le risque chimique des produits d'entretien pour l'environnement et pour la santé. Ce système d’étiquetage "classe les produits de A, pour les plus vertueux, à E pour ceux présentant le plus de risque."

L’équipe du mensuel a indiqué que la moitié des produits examinés ont obtenu la note A ou B. C’est le cas de produits bruts, tels que le bicarbonate de soude ou le vinaigre. Parmi les produits manufacturés, les nettoyants pour vitres et les sprays dégraissants sont les mieux classés.

Les sprays et les lingettes sont les plus nocifs pour la santé

D’après le magazine, 39 produits sur 119 ont écopé d’un D ou d’un E. En clair, ils sont considérés comme des produits "à utiliser avec parcimonie pour des besoins spécifiques" ou "fortement déconseillés" car ils contiennent des "substances irritantes, allergisantes et très nocives pour la santé (tels que des perturbateurs endocriniens, des composés cancérogènes, toxiques) et pour l’environnement."

Dans la liste des produits les plus mal notés, on retrouve les lingettes désinfectantes pour les toilettes et les nettoyants multisurfaces, aussi appels "sprays désinfectants". Les auteurs de l’article ont jugé que ces produits contenaient des substances problématiques aussi bien pour la santé que l’environnement. Les lingettes et les sprays sont suivis de près par les gels WC et les désodorisants.

"Ces produits ne vont pas forcément poser de problème à tous, les personnes allergiques par exemple vont y être plus sensibles. Mais les fabricants ont encore des efforts à fournir", a déclaré à l'AFP Sophie Coisne, rédactrice en chef de ce magazine hors-série.