Et si stimuler votre rétine vous permettait de voir une toute nouvelle couleur ?

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une étude, des scientifiques ont mis au point une méthode, appelée "Oz", projetant des microdoses de laser sur des milliers de cônes classés selon leur spectre, sous l'effet d'un mouvement fixe de l'œil.

Le fait d’activer uniquement des cônes M, des types de photorécepteurs possédés par l’œil, permet d'obtenir une couleur qui dépasse la gamme naturelle des couleurs humaines.

Les participants ont décrit la couleur comme un bleu-vert d'une saturation sans précédent et ont pu, dans le cadre d'autres expériences, la percevoir sous forme d'images et de vidéos.

Les bâtonnets et les cônes, ce sont les deux types de photorécepteurs possédés par l’œil des êtres humains. Les bâtonnets sont principalement utilisés pour voir dans l'obscurité. Les cônes sont divisés en cônes longs, moyens et courts (L, M et S) en fonction de la longueur d'onde de la lumière qu'ils traitent le plus efficacement. De précédentes recherches ont montré qu'il existait un certain chevauchement dans le traitement de la lumière entre les cônes. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Sciences Advances, des scientifiques de l'université de Californie à Berkeley (États-Unis) ont voulu savoir ce qu’il se passerait si la lumière n'était traitée que par un seul type de cône, par exemple le M.

Un bleu-vert très saturé a été perçu après la stimulation rétinienne

Pour en avoir le cœur net, l’équipe a utilisé la tomographie par cohérence optique adaptative pour identifier les photorécepteurs M dans une section de la rétine de plusieurs volontaires. "Ces cartes sont uniques pour chaque personne." Elle a ensuite demandé à chaque participant de s'asseoir à tour de rôle devant une petite cible carrée et de se concentrer sur une certaine partie de celle-ci pendant qu'un laser était tiré sur les photorécepteurs M. Une technique que les scientifiques ont baptisé "Oz" en référence aux livres du "Magicien d'Oz".

Selon les résultats, l'activation exclusive des cônes M a permis d'obtenir une couleur qui dépasse la gamme naturelle des couleurs humaines. Dans le détail, les adultes inclus dans les travaux ont déclaré être capables de voir une couleur que les auteurs ont appelée "olo", d'après les lettres correspondant aux chiffres 0, 1 et 0, qui représentent les photorécepteurs L, M ou S. La plupart d'entre eux ont décrit cette couleur comme un bleu-vert très saturé. Par la suite, les chercheurs ensuite ont montré aux volontaires des photographies et des vidéos auxquelles la couleur olo avait été ajoutée, ce qui leur a permis de vivre une expérience visuelle inédite.

Stimulation rétinienne : vers un traitement contre le daltonisme ?

"Ces données sont la preuve de principe d'un contrôle programmable des photorécepteurs individuels à l'échelle de la population", a indiqué l’équipe. Dans les conclusions, elle suggère que cette technique pourrait être utile pour étudier le daltonisme et peut-être même pour traiter le trouble en simulant l'expérience de la stimulation d'un quatrième type de cône, qui se produit naturellement chez certaines personnes atteintes de tétrachromie.