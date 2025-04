Chikungunya à La Réunion : un cas importé en Guadeloupe

L'ESSENTIEL Un cas de chikungunya importé depuis La Réunion a été confirmé en Guadeloupe, ravivant les craintes d'une possible transmission locale.

Les autorités sanitaires ont réagi rapidement en lançant une enquête environnementale et en rappelant les gestes de prévention contre les moustiques.

Dans un contexte déjà marqué par une épidémie de dengue, la vigilance de la population est essentielle pour éviter une nouvelle flambée virale.

Un cas de chikungunya a été confirmé en Guadeloupe, le premier depuis plusieurs années. D'après une information rapportée par Radio Caraïbes International (RCI) lundi 21 avril, il s'agit d'une personne revenue récemment de l'île de La Réunion, où une flambée épidémique est actuellement en cours. Ce cas importé, identifié le 19 avril, relance les craintes d'une transmission locale, dans un contexte où la dengue circule déjà activement dans l'archipel.

Un cas isolé mais surveillé de près

Résident de Guadeloupe, le patient, diagnostiqué peu après son arrivée, ne présente pas de complications graves. Mais sa situation a suffi à activer le dispositif de surveillance épidémiologique piloté par l'Agence régionale de santé (ARS) et Santé publique France. Une enquête environnementale a été immédiatement déclenchée autour de son domicile, afin de détecter la présence de moustiques vecteurs et de supprimer les foyers de larves.

Le moustique Aedes, vecteur du chikungunya mais également d’autres maladies tropicales, est très présent dans la région. En cas d'importation du virus, le risque de propagation locale devient bien réel, surtout en période de forte activité vectorielle. Ce début d'année est particulièrement tendu, avec une épidémie de dengue qui perdure depuis novembre 2024. Près de 200 cas cliniquement évocateurs ont été rapportés sur une seule semaine début avril.

Une prévention plus que jamais nécessaire

Face à cette double menace, les autorités appellent à une vigilance accrue. Les gestes barrières contre les moustiques sont essentiels : élimination des eaux stagnantes, port de vêtements longs, usage de répulsifs et installation de moustiquaires. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes fragiles sont particulièrement concernés.

Et pour les voyageurs ? Toute personne ayant séjourné récemment à La Réunion doit consulter son médecin traitant en cas de fièvre, douleurs articulaires ou démangeaisons dans les trois semaines suivant son retour. Rappelons que l'épidémie qui sévit actuellement à La Réunion a déjà fait plus de 33.000 cas confirmés et six décès depuis le début de l’année. Pour y faire face, le plan blanc a été déclenché début avril et une campagne de vaccination est en cours. A noter que le président français Emmanuel Macron a entamé, lundi 21 avril, une tournée de cinq jours dans l’océan Indien, qui comprend des étapes à La Réunion et Mayotte.