Pâques : quels sont les bienfaits du chocolat noir sur la santé ?

L'ESSENTIEL Le chocolat noir est bon pour la santé, s’il est consommé avec modération.

Il est riche en flavanols, en fibres, en minéraux (fer, zinc, magnésium…) et en antioxydants.

Le diététicien Devon Peart indique qu’une petite quantité de chocolat noir (d’un peu plus de 28 grammes), contient environ quatre grammes de fibres.

Les plus gourmands se sont peut-être déjà accordé un petit œuf de Pâques… Pas de quoi s’en vouloir, car le chocolat, à condition qu’il soit noir, est bon pour la santé ! Dans un article de la Cleveland Clinic, le diététicien Devon Peart dresse une liste de ses bienfaits.

Un aliment riche en flavanols, en minéraux et en fibres

Le chocolat noir est riche en flavanols, un type de flavonoïdes qui sont des substances présentes dans les plantes, dont le cacaoyer, arbre qui produit les fèves de cacao. Les flavanols améliorent l’élasticité des vaisseaux sanguins et la circulation sanguine. "C'est également bon pour la cognition [comprendre la pensée], car le flux sanguin vers le cerveau est plus important", explique Devon Peart, diététicien.

D’après la Fédération française de cardiologie, les flavanols sont aussi bénéfiques pour la santé cardiaque et pour la pression artérielle. "Mais tout cela à condition bien sûr, de respecter certaines quantités soit 50 mg de flavanols de cacao par jour pour 10 g de chocolat noir", souligne le Docteur François Paillard, cardiologue.

Autre bienfait : le chocolat noir est aussi riche en minéraux, notamment du fer, du zinc, du magnésium, du cuivre et du phosphore. Ils participent à de nombreuses fonctions essentielles de notre organisme, comme l’immunité ou la qualité du sommeil.

"Dans une petite quantité de chocolat noir (d’un peu plus de 28 grammes), il y a environ quatre grammes de fibres", assure Devon Peart. Elles sont essentielles pour la santé intestinale. Pour mémoire, le Vidal recommande d’atteindre 30 à 45 grammes de fibres par jour pour un bon transit.

Le chocolat noir améliore l’humeur et protège la peau

Le quatrième atout du chocolat noir est qu’il est riche en polyphénols, qui sont des antioxydants qui réduisent le cortisol, l’hormone du stress, et améliorent donc l’humeur. Néanmoins, sur ce point, Léopold Feuzeu, médecin épidémiologiste à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), tempère.

"Quelques études épidémiologiques suggèrent, il n’y a pas de certitudes, que la consommation de polyphénols serait associée à des effets bénéfiques pour la santé, explique-t-il à Canal Détox. Ces études ont été faites avec des apports en polyphénols qui vont de 500 à 1.500 milligrammes par jour. Pour avoir de tels apports en polyphénols en provenance du chocolat, il faudrait consommer 30 tablettes de 100 grammes de chocolat noir."

Dernier bienfait du chocolat noir : les antioxydants qu’il contient pourraient, selon Devon Peart, améliorer la circulation sanguine vers la peau et la protéger des dommages causés par le soleil. D’après cette étude, la consommation de chocolat riche en flavanols peut protéger votre peau des effets des rayons ultraviolets (UV).

À quelques heures de Pâques, cette liste pourrait bien nous inciter à manger plus de chocolat noir. Mauvaise idée, assure Devon Peart, qui recommande de le consommer avec modération : entre 30 et 60 grammes est idéal, soit trois à six fins carrés de chocolat.