Comment réduire le stress technologique au quotidien ?

L'ESSENTIEL Il est important de savoir faire le tri des messages reçus et de ne pas multiplier l'utilisation de certaines applications.

Les notifications constantes peuvent perturber la concentration.

Envisager des périodes de "détox" technologique permet d'éviter le stress lié à l'utilisation des outils digitaux.

Si vous vous sentez submergé par l'information, les notifications ou que vous avez une certaine "dépendance" aux écrans, vous souffrez peut-être de stress technologique. Pour s’en libérer, il est essentiel d’adopter une routine numérique plus équilibrée.

Organiser son espace numérique

Les études le montrent : un environnement numérique désordonné peut accentuer le stress et diminuer la productivité. En prenant le temps de faire du tri (supprimer les fichiers inutiles, désinstaller les applications que vous n’utilisez plus), vous constaterez rapidement un esprit plus clair et une meilleure concentration.

La posture corporelle est également un facteur de stress important à prendre en compte. En plaçant l’écran à hauteur des yeux et en vous asseyant sur une chaise ergonomique, avec un éclairage adapté, vous réduirez les tensions physiques et, par conséquent, le stress.

Prendre le temps de la déconnexion régulièrement

Passer trop de temps en ligne peut entraîner une fatigue mentale et un sentiment d’épuisement. Il est donc crucial de s’accorder des pauses régulières, loin des écrans, pour recharger ses batteries.

Pour cela, réservez-vous au moins une heure par jour pour lire, pratiquer une activité artistique ou passer du temps avec vos proches. Et si vous souhaitez aller plus loin, envisagez de temps en temps une journée sans technologie pour retrouver un équilibre avec des activités hors ligne.

Gérer vos notifications intelligemment

Les notifications constantes sont un véritable facteur de stress technologique : elles perturbent la concentration et créent un sentiment d’urgence inutile. Pour en limiter l’impact, désactivez celles qui ne sont pas essentielles et fixez-vous des moments précis pour consulter vos mails ou vos réseaux sociaux.

Il est important de ne pas céder à la pression d’être disponible en permanence. Se réapproprier la gestion de son temps permet de diminuer les sollicitations numériques incessantes pour mieux respirer !

En savoir plus : "L'homme nu - La dictature invisible du numérique" de Christine Labbe.