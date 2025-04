Pourquoi certains régimes traditionnels africains doivent être préservés

L'ESSENTIEL Des chercheurs se sont intéressés au régime du peuple Chagga en Tanzanie. Il est riche en plantes et en fibres, et fait la part belle aux céréales complètes, haricots et légumes verts.

L'étude a montré que ce régime réduit l'inflammation.

Pour les scientifiques, il serait interessant d'étudier les régimes traditionnels d'Afrique.

La cuisine méditerranéenne est le régime santé par excellence pour de nombreux professionnels de la santé et écrits scientifiques. Mais si vous voulez booster votre système immunitaire et métabolique, il pourrait aussi être intéressant de regarder du côté de l’Afrique de l’Est, et plus précisément du régime alimentaire du peuple Chagga qui vit dans le nord de la Tanzanie.

Selon une étude parue dans la revue Nature Medecine, cette alimentation qui fait la part belle aux plantes et aux fibres, réduit l'inflammation dans le corps, et par effet domino les risques de diabète de type 2 ou encore de troubles cardiaques.

Alimentation et santé : le régime du peuple Chagga réduit l’inflammation

Pour évaluer l’impact des régimes alimentaires traditionnels subsahariens, les chercheurs ont réuni 77 Tanzaniens. Certains habitaient en ville, d’autres dans des zones rurales. Il a été demandé aux hommes ruraux d’abandonner leur alimentation traditionnelle pendant deux semaines pour privilégier les plats occidentaux riches en aliments transformés et en sel.

Les citadins devaient de leur côté délaisser les produits ultra-transformés et adopter les mets traditionnels du peuple Chagga. C'est-à-dire des plats à base de céréales complètes, de haricots ou encore de légumes verts ainsi que du Mbege, une boisson à base de banane fermentée contenant de 1 à 3 % d'alcool.

Après deux semaines d'expérience, les scientifiques ont fait passer différents examens aux volontaires. Les résultats ont montré que le passage d'un régime traditionnel à un menu occidental s’accompagnait d’une augmentation de l'inflammation. En revanche, les personnes qui avaient consommé la cuisine des Chaggas et leur boisson Mbege affichaient une réduction de l'inflammation dans leur organisme. De plus, certains changements dans les biomarqueurs étaient encore visibles un mois après l’expérience.

"Ce que les gens mangent a un impact important sur le système immunitaire et métabolique", a expliqué le Dr Quirijn de Mast, auteur principal de l'étude et professeur associé au centre médical de l'université Radboud aux Pays-Bas à Euronews Health. En revanche, "Il était assez inattendu de constater que nombre de ces effets persistaient."

Nutrition : il faut étudier les régimes traditionnels avant qu’ils disparaissent

Pourquoi le régime des Chagga est lié à une réduction de l’inflammation ? "Il ne s'agit probablement pas d'un seul aliment, estime le Dr de Mast. Je pense qu'il s'agit de l'ensemble du régime alimentaire."

Le scientifique et ses collègues avancent, en effet, que les bienfaits de cette cuisine viennent de l’ensemble de ses composants. Comme l'alimentation méditerranéenne, ce régime repose sur un grand nombre de fruits et de légumes, de l'huile d'olive et des quantités modérées de poisson et de produits laitiers. La boisson fermentée à la banane serait également un vrai plus, car elle boosterait le microbiote.

Pour les scientifiques, leur étude montre entre autres l'intérêt de s'intéresser aux cuisines traditionnelles africaines moins connues, d’autant plus que l'urbanisation de l'Afrique subsaharienne conduit aussi à des changements alimentaires importants."Ces régimes alimentaires traditionnels et leur diversité méritent vraiment qu'on leur accorde plus d'attention avant qu'ils ne disparaissent, car je pense que nous pouvons en apprendre beaucoup", a souligné Quirijn Mast.