Quels aliments réduisent le vieillissement cérébral ?

L'ESSENTIEL Il existe un profil nutritif associé au vieillissement cérébral ralenti.

Il repose sur le régime méditerranéen, riche en fruits et légumes, matières grasses végétales, poisson et viande blanche.

De futurs essais permettront de valider les effets de cette alimentation sur l'amélioration des performances cognitives.

Et si la santé cérébrale passait aussi par l’assiette ? C’est ce que démontre une équipe de scientifiques américains dans Nature Publishing Group Aging. Ces chercheurs, issus des universités de l’Illinois et de Nebraska-Lincoln, ont découvert des nutriments impliqués dans le ralentissement du vieillissement cérébral.

Vieillissement cérébral : une étude "multimodale" pour évaluer les liens avec l’alimentation

Leur étude est dite multimodale car ils ont utilisé différents outils pour observer les liens entre alimentation et santé cérébrale, dont des IRM et des évaluations cognitives. Au total, ils ont recruté 100 patients, âgés de 65 à 75 ans, tous considérés en bonne santé cognitive. Ces participants ont rempli un questionnaire pour fournir différentes informations dont des mesures corporelles et des évaluations de leur niveau d’activité physique. "Le plasma sanguin a été prélevé après une période de jeûne pour analyser les biomarqueurs nutritifs", précisent les auteurs. Les évaluations cognitives et les IRM ont permis d’observer leur santé cérébrale. Deux types de vieillissement ont été identifiés : un accéléré et un plus lent que prévu. "Ceux dont le vieillissement cérébral était plus lent avaient un profil nutritionnel distinct", observent les auteurs.

Les bienfaits du régime méditerranéen sur la santé cérébrale

Dans les analyses sanguines, les scientifiques ont identifié des biomarqueurs, associés au vieillissement cérébral ralenti : "une combinaison d'acides gras (acides vaccénique, gondoïque, alpha linolénique, elcosapentaénoïque, eicosadiénoïque et lignocérique), d’antioxydants et de caroténoïdes, y compris la cis-lutéine, la trans-lutéine et la zéaxanthine, deux formes de vitamine E et de choline", développent-ils. Ils indiquent que ce profil nutritionnel est celui associé au régime méditerranéen. De nombreuses études scientifiques ont prouvé les bienfaits de ce type d’alimentation sur la santé en général. Elle est composée de fruits et légumes frais, de féculents complets, de légumes secs, de poisson et de matières grasses végétales. En revanche, le régime méditerranéen limite la viande rouge, les produits laitiers et les produits transformés.

Vieillissement cérébral : de futurs essais pour observer les effets de l’alimentation sur la santé du cerveau

"L'aspect unique de notre étude réside dans son approche globale, intégrant des données sur la nutrition, la fonction cognitive et l'imagerie cérébrale, souligne Aron Barbey, directeur de cette étude. Cela nous permet de construire une compréhension plus solide de la relation entre ces facteurs." Ce spécialiste annonce que les travaux sur ces différents nutriments vont se poursuivre, et permettront, peut-être un jour, de développer des thérapies ciblées pour améliorer la santé cérébrale.

Prochainement, des essais contrôlés randomisés seront réalisés. "Nous allons isoler des nutriments spécifiques ayant des associations favorables à la fonction cognitive et à la santé du cerveau, et nous les administrerons sous forme de nutraceutiques, précise-t-il. Cela nous permettra d'évaluer si l'augmentation des niveaux de ces profils de nutriments spécifiques conduit, de manière fiable, à des améliorations des performances des tests cognitifs et des mesures de la structure, de la fonction et du métabolisme du cerveau."