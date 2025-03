Cœur : les troubles cardiaques pourraient faire rétrécir le cerveau

L'ESSENTIEL Les personnes qui montrent des signes précoces de problèmes cardiaques, peuvent présenter une perte cérébrale.

La méta-analyse ne prouve pas que les problèmes cardiaques provoquent la perte de cellules cérébrales. Elle montre juste un lien.

L'étude souligne l'interêt de la détection précoce des problèmes cardiaques pour la prévention des troubles cognitifs.

Diagnostiquer rapidement un problème cardiaque pourrait faire du bien à… votre cerveau ! C’est ce que laisse penser une nouvelle étude publiée dans la revue Neurology, le 26 mars 2025. Les chercheurs ont découvert que les personnes atteintes des premiers signes de maladies cardiaques peuvent afficher une perte de volume cérébral.

Des dysfonctionnements cardiaques associés à une perte du volume cérébral

Ayant remarqué que les patients souffrant d'insuffisance cardiaque avaient parfois des problèmes cognitifs et de mémoire, les chercheurs ont voulu étudier les liens entre la santé du cœur et celle du cerveau. Pour cela, ils ont repris 7 études menées en Europe ou aux USA. Cela représentait 10.889 participants avec une moyenne d’âge de 67 ans. Les dossiers relevaient les premiers signes de troubles cardiaques comme les dysfonctionnements systoliques et diastoliques. Les volontaires avaient également passé des scanners et des IRM afin que leur volume cérébral soit mesuré.

Les analyses des données montrent que les patients souffrant de dysfonctionnement systolique modéré à sévère étaient plus susceptibles d'avoir un volume cérébral total plus faible que les personnes en bonne santé. Les participants qui avaient des problèmes de fonction diastolique, présentaient un volume cérébral total plus faible ainsi qu’un volume plus petit dans la région de l'hippocampe du cerveau. "Ce qui joue un rôle dans la mémoire", remarquent les auteurs.

Il faut surveiller le cœur pour protéger le cerveau

Les chercheurs précisent que cette étude met en lumière uniquement une association entre les troubles cardiaques et une réduction du volume cérébral, et non pas un lien de cause à effet. Toutefois, pour eux, il est important de prendre en compte leurs résultats, car ils rappellent l'importance de la détection précoce et du traitement des problèmes cardiaques.

"La méta-analyse montre qu'une meilleure santé cardiaque est associée à des volumes cérébraux plus importants, ce qui suggère que la préservation de la fonction cardiaque pourrait aider à maintenir la santé du cerveau et la mémoire et les capacités de réflexion pendant le processus de vieillissement", remarque Dr Frank J. Wolters du centre médical universitaire Erasmus à Rotterdam et auteur de l’étude. "L'évaluation des personnes qui ont des problèmes cardiaques – en particulier une altération de la fonction diastolique – pour des problèmes de mémoire et de capacités de réflexion pourrait nous aider à détecter tout déclin cognitif à un stade précoce et à commencer des interventions", conclut-il.