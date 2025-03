Maladies cardiovasculaires : le bus du Cœur des Femmes sillonne la France pour améliorer le dépistage

L'ESSENTIEL Depuis 2021, l'association Agir pour le Cœur des femmes fait circuler un bus dans toute la France.

Il permet aux femmes d'accéder à un dépistage du risque cardiovasculaire en dix étapes.

Près de 15.000 femmes ont pu en bénéficier depuis 2021.

Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès des femmes en France et dans le monde. Depuis 2021, l’association Agir pour le Cœur des Femmes organise une tournée de dépistage grâce à un bus pour améliorer la prévention de ces pathologies. Mardi 4 mars 2025, le bus commence son tour de France à Cannes. Pendant trois jours, il sera installé au niveau de l’Esplanade Pantiero, sur le vieux port et permettra un dépistage gratuit, sur inscription, pour les femmes du secteur.

Bus du Cœur des Femmes : un dépistage en dix étapes

Avant le passage du bus, les femmes souhaitant en bénéficier doivent s’inscrire au service santé de leur commune. Le jour J, le dépistage dure deux heures et se déroule en dix étapes. Sur place, des médecins, des infirmières, des cardiologues, des sages-femmes et des gynécologues sont présents. Après la présentation du dispositif, chaque participante s’entretient avec un médecin. Ensuite, le risque cardiovasculaire est analysé grâce à différents examens, dont une mesure de la pression artérielle, et par le repérage des éventuels symptômes. Le risque dit métabolique est aussi étudié : mesures du poids et de la taille, dosage de la glycémie et des lipides. Cet examen permet de repérer une hypercholestérolémie ou un surpoids, qui peuvent être des facteurs de risque. Un entretien de gynécologie est aussi réalisé afin de repérer de possibles situations à risque. Il est suivi par l’addictologie dans l’objectif de repérer les comportements addictifs. Puis, un électrocardiogramme est réalisé, et si nécessaire, un dépistage artériel par écho doppler. À la fin du processus, un médecin effectue une synthèse du dépistage. Selon les situations, une lettre peut être transmise au médecin traitant, ou des prises de rendez-vous complémentaires peuvent être réalisées. Avant de partir, chaque femme reçoit un sac avec des brochures et de la documentation, ainsi qu’un autotensiomètre pour réaliser des automesures.

Risque cardiovasculaire : améliorer la prévention pour éviter les maladies

"Depuis son lancement en 2021, l'opération a dépisté près de 15.000 femmes en 53 étapes à travers la France, annonce l’association dans un communiqué. La prévention de ces pathologies est une urgence de santé publique : 90 % des femmes passées par le bus présentaient au moins deux facteurs de risque cardiovasculaire, et près de la moitié cumulaient deux facteurs de risque cardiovasculaire et deux facteurs de risque gynéco-obstétrique." Selon ses estimations, dans huit cas sur dix, des changements d’hygiène de vie et un suivi médical régulier permettent d’éviter la maladie.

"Avec l’appui de l’Assurance Maladie, nous faisons bouger les lignes pour sauver toujours plus de vies : désormais, chaque femme entrant dans la ménopause recevra un mailing dédié pour bénéficier d’une consultation intégrant une évaluation du risque cardiovasculaire, dans le cadre du Bilan Prévention 45-50 ans, complète le Pr Claire Mounier-Véhier, cofondatrice d’Agir pour le Cœur des Femmes, cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille. Le Bus du Cœur des Femmes est bien plus qu’une simple opération de dépistage, c’est un accélérateur pour la mise en place d’une prévention en actions à grande échelle." Après Cannes, le véhicule fera étape dans de nombreuses villes françaises en 2025 dont Anglet, Béthune, Auxerre, Poitiers ou encore Rouen.