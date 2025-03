Après une chirurgie, il ne comprend et ne parle plus sa langue maternelle

L'ESSENTIEL Un lycéen a perdu la capacité de comprendre et de parler le néerlandais, sa langue maternelle, après une opération orthopédique.

En plus d’un état confusionnel comprenant une désorientation et l'incapacité de reconnaître ses parents, le patient ne communiquait qu’en anglais, langue qu’il n’avait pratiqué qu’à l’école.

24 heures après l’intervention, il a reçu un diagnostic de syndrome des langues étrangères et s’est mis de nouveau à parler et comprendre le néerlandais.

Aux Pays-Bas, un cas extrêmement rare qui pose de nombreuses interrogations a été signalé dans la revue Journal of Medical Case Reports. Tout a commencé lorsqu’un jeune homme de 17 s’était blessé lors d’un match de football, plus précisément il a souffert d’une lésion chondrale du condyle fémoral latéral. En raison de celle-ci, l’adolescent, qui vivait avec ses parents et sa sœur aînée, a été hospitalisé et a subi une opération du genou. "C'était la première fois qu'il subissait une intervention chirurgicale et une anesthésie induite avec divers médicaments. (…) Ses antécédents médicaux comprenaient une fracture en bois vert du radius distal en 2018, une fracture de la base de la phalange proximale du cinquième doigt de la main droite en 2014, une pneumonie la même année et une dysphagie (difficulté à la déglutition). Le patient n'avait aucun antécédent psychiatrique ni familial pertinent", peut-on lire dans le rapport.

Opération : un potentiel délire d'émergence qui lui fait perdre l’usage de sa langue maternelle ?

À l’issue de l’opération, le patient était confus et a été conduit en salle de réveil, où une infirmière a remarqué qu'il parlait anglais. Il a répété à plusieurs reprises qu'il se trouvait aux États-Unis, plus précisément dans l'Utah, bien qu'il n'y soit jamais allé. Le lycéen ne reconnaissait pas ses parents et ne parlait ni ne comprenait le néerlandais. Pourtant, sa langue maternelle était le néerlandais. Il avait appris l’anglais à l’école, mais il ne le pratiquait pas en dehors de son établissement scolaire. À ce moment-là, l'infirmière ne s’était pas inquiétée et pensait que l’adolescent était incapable de parler néerlandais en raison d'un possible délire d'émergence, un état de grande confusion qui peut succéder à une anesthésie générale. Cependant, quelques heures après l'opération, tous les efforts pour obtenir un seul mot en néerlandais de sa part étaient restés vains et une consultation psychiatrique a été demandée.

24 heures avant de retrouver sa langue maternelle

Durant l’examen de son état mental, qui a eu lieu environ 18 heures après la chirurgie, les médecins ont noté que l’adolescent était détendu, parvenait à leur serrer la main pour les saluer, établir un contact visuel et était ouvert à la discussion. "Son attention a pu être captée et maintenue. Lors de l'entretien, il a pu répondre aux questions, mais uniquement en anglais, avec un accent néerlandais. Il n'a donné que des réponses courtes en néerlandais, et ce, avec difficulté. Sa concentration semblait intacte. Aucun délire ni hallucination n'a été observé pendant la conversation." Quelques heures plus tard, le patient a de nouveau réussi à comprendre le néerlandais, mais ne le parlait toujours pas. Ce n’est que 24 heures après l’intervention, lorsque des amis étaient venus lui rendre visite, qu’il a pu spontanément comprendre et parler le néerlandais.

Syndrome des langues étrangères : "La cause première de ce changement de langue n'est pas claire"

"Lors d’un examen le lendemain, le garçon a révélé qu'il était conscient d'avoir parlé et qu'il ne comprenait l'anglais que pendant la période postopératoire immédiate. De plus, il se souvenait avoir été incapable de reconnaître ses parents et avoir cru se trouver aux États-Unis. Le neurologue n'a constaté aucune anomalie. L’adolescent a signalé une baisse de concentration (y compris des difficultés à mémoriser des informations) ou de la fatigue, en particulier après l'opération."

Plus tard, le jeune homme a reçu un diagnostic de syndrome des langues étrangères, aussi appelé xénoglossie ou xénolalie. Cette affection rarissime survient lorsque les patients passent soudainement et involontairement à l’utilisation d’une deuxième langue au lieu de leur langue maternelle pendant un certain temps après une opération. "Quelques cas de syndrome des langues étrangères ont été rapportés dans la littérature. La cause première de ce changement de langue n'est pas claire. L'implication de l'anesthésie fait l'objet de spéculations, mais son influence spécifique reste incertaine. Il reste encore beaucoup à apprendre et des recherches supplémentaires sont nécessaires", ont conclu les auteurs du rapport.