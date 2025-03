Tarifs hospitaliers : une augmentation de 0,5 % en 2025

L'ESSENTIEL Le gouvernement annonce l’augmentation de 0,5 % des tarifs hospitaliers en 2025.

Cette hausse est appliquée aux établissements publics et privés.

Le déficit des hôpitaux publics aurait atteint 3,5 milliards d'euros en 2024.

Les tarifs hospitaliers du secteur public et privé vont augmenter de 0,5 % cette année. L’annonce du gouvernement effectué le 24 mars 2025 a été accueillie avec beaucoup plus de calme que l’année dernière.

Tarifs des hôpitaux : des hausses similaires en privé et public

“Il y a une équité totale entre le public et le privé, ce qui est un changement majeur par rapport à l’année dernière", a souligné la ministre du Travail et de la Santé Catherine Vautrin lors de la présentation des nouveaux tarifs. En effet, en 2024, les hôpitaux publics avaient appliqué une hausse de 4,3 % alors qu’elle n’était que de 0,3 dans le privé. Ce qui avait entraîné des mouvements de mécontentement dans les établissements privés. Une grève organisée par la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP) avait été annulée à la dernière minute après de nouvelles négociations avec le gouvernement.

Les annonces 2025 ont été bien mieux accueillies par les professionnels de santé. La fédération hospitalière de France (FHF) estime pour sa part : "Avec une hausse de tarifs de 0,5 % (...) le gouvernement affiche sa volonté d'accompagner le début de reprise d'activité qui se manifeste à l'hôpital public depuis l'an passé. Et ce, même si l'évolution reste inférieure à la hausse tendancielle des dépenses".

Elle plébiscite entre autres les valorisations de plusieurs secteurs, comme "les activités de réanimation adulte, pédiatriques et de néonatalogie (+2,5 %)", ou la psychiatrie (+2,7 %).

Un secteur hospitalier dans le rouge

Le gouvernement a également prévu d’autres actions budgétaires. Concernant le secteur public, la hausse des cotisations retraites des agents hospitaliers, qui représente un montant de plus d’un milliard d’euros, sera à la charge de l’État. Pour le privé, 80 millions d’euros ont été débloqués pour assurer la mise en œuvre d’un accord salarial de 2023. De plus, 220 millions d’euros seront versés pour compenser la fin du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE).

Ces différentes mesures ont été prises pour tenter d’aider un secteur sous tension. Les hôpitaux publics présenteraient un déficit de 3,5 milliards d’euros en 2024. Et le privé n’est pas en grande forme non plus. Entre 50 % et 60 % des établissements privés sont dans le négatif, selon la FHP