Espéranto, klingon, anglais… Même combat pour le cerveau

L'ESSENTIEL Les langues naturelles et inventées suscitent des réponses similaires dans le réseau de traitement du langage du cerveau.

Le point commun entre les langues inventées et naturelles est qu'elles aident à partager des idées sur notre monde.

Cela pourrait être cet élément qui active les zones cérébrales liées au langage.

Il y aurait environ 7.000 langues parlées dans le monde. Mais comme si cela n'était déjà pas beaucoup, certains en ont inventé de toutes pièces. Le plus souvent, elles ont été créées des vues artistiques comme le klingon de Star Trek, le na’vi d’Avatar ou encore le dothraki et le haut valyrien de Game of Throne. Mais l’une des plus célèbres, l’espéranto, avait été mise au point au 19e siècle par un ophtalmologue dans l’espoir de faciliter la communication internationale.

Si tous ces langages construits (conlang) ou naturels ont des origines très différentes, une étude du MIT révèle qu’ils suscitent des réponses similaires dans le réseau de traitement du langage du cerveau.

Langue inventée ou naturelle : le cerveau s’active de la même manière

Pour étudier la réaction du cerveau aux langues artificielles, des neuroscientifiques du MIT ont réuni 44 personnes capables de parler espéranto, klingon, na’vi, haut valyrien ou dothraki pendant un week-end. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l’équipe a constaté que lorsque les participants écoutaient une langue inventée qu'ils maîtrisaient, les mêmes régions cérébrales s'activaient que lors du traitement de leur langue maternelle.

"Nous constatons que les langues construites recrutent dans une large mesure le même système cérébral que les langues naturelles. Ce qui suggère que la caractéristique clé nécessaire pour engager ce système pourrait avoir à voir avec les types de significations que les deux types de langues peuvent exprimer", note Evelina Fedorenko, auteure principale de l'étude dans un communiqué.

Ainsi, selon les chercheurs, ces résultats suggèrent qu'il n'est pas nécessaire que les dialectes aient évolué naturellement sur une longue période ou qu'ils comptent un grand nombre d’utilisateurs pour être traité comme une langue par le cerveau.

"Peu importe que la langue soit créée et façonnée au fil du temps par une communauté de pratiquants, car ces langues construites ne le sont pas", explique Saima Malik-Moraleda, auteure principale de l'article. "Peu importe leur ancienneté, car les langues artificielles vieilles de seulement dix ans sollicitent les mêmes régions cérébrales que les langues naturelles, présentes depuis des siècles", ajoute la chercheuse.

Une langue cherche à exprimer des idées sur notre monde

Avec les données recueillies, les scientifiques ont également pu identifier certaines des caractéristiques clé nécessaires pour activer les zones cérébrales du traitement du langage. Un des principaux éléments identifiés est la capacité à transmettre des informations et des idées sur le monde qui nous entourent.

"Tous les langages, naturels comme construits, expriment des idées liées aux mondes intérieur et extérieur. Elles font référence à des objets du monde, à leurs propriétés, à des événements", explique Evelina Fedorenko. "Tandis que les langages de programmation s'apparentent beaucoup plus aux mathématiques. Un langage de programmation est un système génératif symbolique qui permet d'exprimer des données complexes, mais c'est un système autonome : les significations sont très abstraites et principalement relationnelles, sans lien avec le monde réel que nous expérimentons."

Dans son article paru le 17 mars 2025 dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences, l’équipe conclut ainsi que “la caractéristique essentielle partagée des conlangs et des langages naturels est qu'il s'agit de systèmes symboliques capables d'exprimer un éventail ouvert de significations sur nos mondes extérieur et intérieur.