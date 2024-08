Notre langue peut en dire long sur notre état de santé

L'ESSENTIEL Dans 98% des cas, l'IA a pu faire correspondre la couleur de la langue à telle ou telle maladie : le diabète, les accidents vasculaires cérébraux (AVC), l'anémie, l'asthme, les maladies du foie et de la vésicule biliaire, le Covid-19, ou encore des problèmes vasculaires et gastro-intestinaux.

Les personnes souffrant de diabète ont une langue jaune, celles atteintes d’un cancer ont une langue violette avec un revêtement gras et épais, et les patients victimes d'un AVC aigu présentent une langue rouge de forme inhabituelle.

Une langue blanche, elle, peut indiquer une anémie, une langue rouge foncé un cas grave de Covid, et une langue de couleur indigo ou violette serait le signe de problèmes vasculaires, gastro-intestinaux ou encore d’asthme.

Dites "Aaaaaahh" : montrer sa langue normalement rose est un passage obligé pour vérifier les éventuels signes de certaines maladies, et les médecins pourraient bientôt compter sur l’intelligence artificielle (IA) pour les assister. Une équipe de chercheurs en ingénierie de la Middle Technical University, en Irak et de l'Université d'Australie-Méridionale viennent de développer un algorithme informatique capable de diagnostiquer différentes maladies en analysant simplement la langue des patients.

La couleur et la forme de la langue peuvent révéler des problèmes de santé

Dans le cadre de leurs travaux, publiés dans la revue Technologies, les scientifiques ont utilisé 5.260 images de langues pour former des modèles d'apprentissage automatique afin de détecter la couleur de la langue. Deux hôpitaux du Moyen-Orient ont de leur côté fourni 60 images de langues de patients souffrant de divers problèmes de santé – toujours pour former l’IA.

Résultat, dans 98,7 % des cas, l'IA a pu faire correspondre la couleur de la langue à telle ou telle maladie : le diabète, les accidents vasculaires cérébraux, l'anémie, l'asthme, les maladies du foie et de la vésicule biliaire, le Covid-19, ainsi que toute une gamme de problèmes vasculaires et gastro-intestinaux. Au cours de l'étude également, des caméras placées à 20 centimètres d'un patient ont capturé la couleur de sa langue et le système d'imagerie a prédit son état de santé en temps réel.

"L’algorithme reproduit une pratique vieille de 2.000 ans largement utilisée en médecine traditionnelle chinoise, qui consiste à examiner la langue à la recherche de signes de maladie, expliquent les chercheurs dans un communiqué. La couleur, la forme et l'épaisseur de la langue peuvent révéler une litanie de problèmes de santé."

Diagnostiquer les maladies en utilisant son smartphone ?

Généralement, les personnes souffrant de diabète ont ainsi une langue jaune, celles atteintes d’un cancer ont une langue violette avec un revêtement gras et épais, et les patients victimes d'un accident vasculaire cérébral aigu présentent une langue rouge de forme inhabituelle. Une langue blanche, elle, peut indiquer une anémie, une langue rouge foncé un cas grave de Covid, et une langue de couleur indigo ou violette serait le signe de problèmes vasculaires, gastro-intestinaux ou encore d’asthme.

"Ces conclusions confirment que l'analyse de la langue par une IA est une méthode sûre et efficace pour le dépistage des maladies en s’appuyant à la fois sur des méthodes modernes et une pratique vieille de plusieurs siècles, estiment les auteurs de l’étude, qui espèrent qu'"à terme, il sera possible de diagnostiquer les maladies en utilisant son smartphone."