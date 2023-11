« Langue de vapoteur » : quel est ce symptôme inquiétant qui marque les fumeurs d’e-cigarettes ?

L'ESSENTIEL La cigarette électronique est un moyen pour arrêter de fumer.

Mais son usage est associé à des effets néfastes sur la santé cardiaque et pulmonaire.

La langue du fumeur, qui se caractérise par une perte de goût, est aussi un symptôme de l’usage de cet appareil.

Le nombre d’ex‑fumeurs quotidiens ayant arrêté de fumer depuis plus de six mois et qui pensent que vapoter les a aidés à arrêter de fumer était estimé à environ 700.000 personnes en 2017, depuis l’arrivée de l’e‑cigarette sur le marché en France, selon Santé Publique France.

Fumeurs de e-cigarette : la "langue du vapoteur est plus une gêne"

La cigarette électronique est donc l’un des moyens pour arrêter de fumer, mais elle n’est pas sans risque pour la santé. À long terme, son utilisation pourrait augmenter le risque de maladie cardiovasculaire, d’arythmies cardiaques et serait aussi néfaste pour les poumons.

Moins grave, la e-cigarette peut aussi favoriser un symptôme moins connu : la langue du vapoteur. Ce phénomène se caractérise par une perte de goût, notamment lorsque la personne vapote ou peu de temps après.

“La langue du vapoteur en elle-même n’est pas dangereuse en soi – c’est plus une gêne qu’un risque grave pour la santé, explique le Dr Rhona Eskander, experte dentaire, à Stylist UK. Même si cela peut être frustrant, cela ne présente généralement pas de danger direct pour la santé.”

Fumeurs de e-cigarette : la "langue du vapoteur" peut cacher un problème plus grave

La langue du vapoteur ne touche pas tous les utilisateurs de e-cigarettes. Cela dépend de leur sensibilité individuelle. Néanmoins, plusieurs causes peuvent expliquer ce phénomène, selon Stylist UK :

La fatigue olfactive, due à l’utilisation répétée de certaines saveurs.

Les saveurs plus fortes ou intenses.

La déshydratation, causée par la e-cigarette, qui produit une sensation de bouche sèche qui peut diminuer perception gustative.

Les antécédents de tabagisme car la cigarette affecte les papilles gustatives et les sens olfactifs. La récupération de ces sens peut prendre du temps.

Il y a un cas pour lequel la langue du vapoteur peut être dangereuse : si ce phénomène camoufle une altération du goût venant de “problèmes de santé bucco-dentaire sous-jacents ou même de problèmes de santé systémiques”, ajoute le Dr Rhona Eskander. Ainsi, si vous vapotez et que vous remarquez ce symptôme, n’hésitez pas à consulter votre médecin généraliste ou votre dentiste.

“Les ingrédients des e-liquides, en particulier la nicotine, peuvent resserrer les vaisseaux sanguins des gencives, contribuant ainsi aux problèmes de gencives et potentiellement ralentir la cicatrisation des plaies buccales”, indique le Dr Rhona Eskander.

Pour éviter ces problèmes, buvez beaucoup d’eau - au moins un litre et demi par jour -, maintenez une bonne hygiène bucco-dentaire et, en ce mois sans tabac, arrêtez de vapoter!