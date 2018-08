Cigarette électronique: la vapeur de la e-cigarette serait toxique pour les poumons

La cigarette électronique, nocive ou non ? Depuis quelques années, les chercheurs se penchent sur cette alternative au tabac pour connaître ses conséquences sur la santé. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la question du vapotage fait débat. Une chose est sûre, c’est qu’elle est efficace pour réduire, voire même arrêter de fumer des cigarettes. Selon une nouvelle étude, publiée dans le British Medical Journal Thorax, la vapeur de la e-cigarette affaiblirait cependant le système respiratoire.

Destruction de cellules

Les scientifiques ont comparé les effets du e-liquide et de la vapeur sur les poumons, et plus particulièrement sur des cellules présentes dans les poumons: les macrophages alvéolaires. Ces dernières ont une fonction immunitaire. Elles évitent les infections ou encore les allergies. Constat: avec la vapeur de la cigarette électronique, ces cellules sont en déclin sévère.

La diminution est moins importante lorsque les cellules sont exposées au e-liquide. En d’autres mots, la vapeur inhalée avec une cigarette électronique augmenterait les risques d’inflammation des tissus pulmonaires. Les vapoteurs seraient alors plus exposés aux risques de pneumonie par exemple. En moyenne 10 à 15% des personnes atteintes d’une pneumonie grave, qui nécessite une hospitalisation, décèdent.

La e-cigarette, pas si sûre que ça

Les chercheurs britanniques admettent que cette étude n’est qu’un premier pas dans la compréhension des effets du vapotage sur les êtres humains. D’autres recherches doivent encore être menées pour avoir une image complète de cette nouvelle habitude. En revanche, les résultats écornent une fois de plus l’idée selon laquelle la cigarette électronique serait sans risque pour la santé. "Je ne crois pas que les cigarettes électroniques soient plus nocives que les cigarettes ordinaires, mais nous devrions faire preuve d’un scepticisme prudent", affirme ainsi le Pr David Thickett, de l’Université de Birmingham.

Toujours moins dangereux que le tabac

L’objectif pour la communauté scientifique dorénavant, est de connaitre les risques de la cigarette électronique par rapport à ceux, que l’on connait déjà, du tabac. Fumer des cigarettes ordinaires n’atteint pas que les poumons, mais tous les organes. Le tabagisme est la première cause de mortalité prématurée évitable en France et est responsable de 90% des cancers du poumon. Si bien évidemment le meilleur moyen d’être en bonne santé et de ne pas fumer ni de vapoter, il est tout de même admis que la e-cigarette est moins nocive que le tabac classique. Prudence, toutefois, à certains arômes et à certaines substances utilisées dans les liquides.