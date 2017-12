La "vape"

Cigarette électronique : peut-elle vraiment nous aider à arrêter de fumer ?

La e-cigarette joue-t-elle vraiment un rôle dans le sevrage tabagique ? Un chercheur américain a mené une étude randomisée sur le sujet.

Les e-cigarettes aident-elles réellement les consommateurs à arrêter de fumer ? La distribution électronique de nicotine peut-elle vraiment contribuer à combler le manque des cigarettes combustibles ? C’est l’objet d’une étude menée par Matthew Carpenter, chercheur et expert en lutte contre le tabagisme et la toxicomanie au centre de cancérologie de l'Université médicale de Caroline du Sud. Publiée dans Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention en novembre dernier, elle est l'une des rares études randomisées, aux Etats-Unis, à avoir examiné les effets des cigarettes électroniques.

Matthew Carpenter a étudié les cigarettes électroniques en termes d’utilisation, de comportement et de consommation de nicotine. Au total, 68 fumeurs ont été évalués : 46 ont été randomisés pour utiliser les cigarettes électroniques à leur guise, avec des doses de nicotine plus ou moins faibles, et 22 ont été randomisés dans un groupe témoin. Tous ont été suivis pendant 4 mois.

A terme, le chercheur s’est aperçu que lorsque les fumeurs recevaient des cigarettes électroniques sans aucune instruction ou condition d'utilisation précise, il leur était facile d’adopter le procéder. Certains avaient même acheté leur propre e-cigarette. Signe que ces produits seraient une bonne alternative au tabac combustible. Selon les résultats de l’étude, les sujets qui vapotaient, fumaient en moyenne 37% de cigarettes en moins que les fumeurs du groupe témoin et étaient plus susceptibles d’arrêter définitivement. "Les cigarettes combustibles représentent la forme la plus nocive d'administration de nicotine et la distribution alternative de nicotine par le biais de la cigarette électronique pourrait réduire considérablement les risques de cancers et autres maladies pour les fumeurs", a déclaré Matthew Carpenter.