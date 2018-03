Cigarettes électroniques : certains arômes sont plus toxiques que d’autres

Menthe, fraise, barbe à papa ou encore mojito… Il existe des milliers arômes de e-liquides. Des chercheurs de la UNC School of Medicine, en Caroline du Nord (Etats-Unis), ont mis au point une technique destinée à relever la toxicité de plus de 7700 types de parfums. D’après leurs résultats publiés dans PLoS Biology, certains arômes sont plus toxiques que d’autres.

La technique mise au point par les chercheurs est basée sur une approche toxicologique standard. Des cellules humaines sont exposées à différents e-liquides. Plus ces produits réduisent le taux de croissance des cellules, plus ils sont toxiques.

Dans le cadre de cette étude, les chercheurs ont analysé 148 produits. Les ingrédients, comme les goûts, varient fortement d’un produit à un autre. Deux ingrédients en particulier sont dangereux selon les conclusions de l’étude: la vanilline (arôme vanille) et le cinnamaldéhyde (arôme cannelle), souvent utilisés dans les e-liquides.

Mais il n’y a pas que les arômes qui sont toxiques. Il existe deux ingrédients de base du e-liquide, le propylène glycol et la glycérine végétale. Ils sont considérés comme non-dangereux quand ils sont administrés par voie orale. Mais avec la cigarette électronique, ces derniers sont inhalés.

Les chercheurs ont constaté que même en l’absence de nicotine ou d’arôme, ces deux ingrédients réduisaient significativement la croissance des cellules lors du test. Pour faciliter la diffusion de leurs résultats, l’équipe a créé une base de données, disponible sur internet. Vous pouvez ainsi connaître le taux de toxicité de certains e-liquides.

