E-cigarette

Brest : vapoter du « Buddha blues » est presque légal mais certainement très toxique

Quatre jeunes, soupçonnés d'écouler des fioles de « Buddha blues », un dérivé du cannabis à vapoter, ont été interpellés dans la région de Brest. Cet e-liquide contenant du cannabis de synthèse aurait des effets dévastateurs.

Vendu comme un e-liquide pour cigarettes électronique, le « Buddha blues » serait composé d’un cannabis de synthèse dont l’effet serait équivalent à une concentration à 95% de THC (ou tétrahydrocannabidiol), le principe actif du cannabis responsable de l’effet psychotrope à quelques pour cents. À Brest, les enquêteurs ont arrêté un jeune importateur de 17 ans et trois revendeurs.

Le « Buddha blues » accessible sur le Darknet

Les petites fioles bleu turquoise ont été achetées pour quelques dizaines d'euros sur le « darknet ». Elles ont été saisies pour être expertisées. Plusieurs élèves mineurs d'un centre de formation de Brest en ont été victimes début décembre et la police a été alertée par le chef d'établissement.

Paralysie, tachycardie, perte de repères, hallucinations, paranoïa… certains élèves ont du être hospitalisés. Vendu comme un e-liquide qui fait planer, le « Buddha blues » est très puissant et provoque une défonce totale chez les adolescents. Comme de l’Ectasy à très forte dose…

Un produit presque légal

Aujourd’hui, on ne sait pas encore de quel produit il s'agit, mais c'est très probablement un dérivé de synthèse du cannabis, comme le cannabidiol, et un flou juridique permet aux adeptes de s’en procurer presque légalement. En effet, le cannabidiol est légal en France s’il est sous forme de médicament. Or, à ce jour, il n’existe pas encore de médicament de la sorte en France.

Sur la base de ces arguments, les vendeurs de différents e-liquides, dont le « Buddha blues », se sont enfoncés dans la brèche. Même si rien ne prouve, à ce jour, les vertus de ces produits, rien ne prouve non plus l'absence de dégâts qu’ils pourraient causer sur la santé... même si les médecins en ont une petite idée. Et les autorités sanitaires sont quelque peu dépassées par l’engouement.

Une alerte de l’Académie de Médecine

Ces dernières années le phénomène a pris une telle ampleur que l’Académie de médecine a décidé de tirer la sonnette d’alarme. Un jeune Français sur deux qui meurt dans un accident de la route a consommé du cannabis, ou une de ses dérivés, et la consommation de cette substance est souvent associée à des troubles psychiques, comme la schizophrénie. Une inquiétude appuyée sur le fait que de nombreux jeunes commencent à consommer du cannabis dès l’âge de 12 ans.

L’avertissement des effets nocifs du cannabis doit être placé « au rang de priorité nationale » et « la consommation de cannabis ne doit pas être banalisée » selon l’Académie.