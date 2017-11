Cannabidiol

Produits à base de cannabis sur internet : arnaque en ligne !

Des chercheurs américains se sont intéressés aux produits à base de cannabis vendus en ligne. La plupart d’entre eux sont mal étiquetés, et peuvent présenter des risques pour la santé.

Le cannabis thérapeutique est autorisé dans de plus en plus de pays. Aux Etats-Unis, il est possible de s’en procurer en ligne sous forme d’huile, de solution à diluer ou encore de liquide à vaporiser. Des chercheurs ont découvert que la plupart de ces produits sont mal étiquetés, ce qui peut causer des problèmes de santé. Il ont publié leur analyse dans une des revues scientifiques de premier plan.

Un mauvais étiquetage largement répandu

L’étude a été publiée dans le Journal of the American Médical Association. Des chercheurs de l’école de médecine de l’université de Pennsylvanie ont analysé 84 produits qui contiennent du cannabidiol, la composante principale du cannabis. A la différence du cannabis pur, elle ne fait pas « planer » les consommateurs.

Ils ont commandé tous les produits sur des sites de vente en ligne : 70% de ces produits étaient mal étiquetés, soit parce qu’ils contenaient plus de cannabidiol que ce qui était indiqué, soit parce qu’ils en contenaient moins.

Ces produits sont utilisés sans autorisation de mise sur le marché dans plusieurs cas : anxiété, inflammation, douleur ou encore épilepsie. Si le produit est sur- ou sous-dosé, les personnes peuvent soit en consommer trop peu pour qu’il soit éventuellement efficace ou au contraire en prendre trop. Les bénéfices médicaux de ces produits déjà infimes peuvent conduire à une intoxication.

Certains produits contiennent du THC

Parmis les 84 produits commendés,18 contenaient du THC, la molécule qui, elle, fait « planer ». Elle est reconnue comme dangereuse, car elle peut causer des déficiences cognitives, dans gereuses au cours de certaines activités comme la conduit automobile, et d’autres effets négatifs sur la santé. Or ces produits à base de cannabidiol sont, d’après les chercheurs, également utilisés pour soigner des enfants atteints d’épilepsie. Ainsi, les consommateurs ingèrent du THC, sans même le savoir. En dépit du faible niveau de preuves scientifiques sur ses actions alléguées, l’ensemble de ces produits à base de cannabidiol pourrait représenter un marché de plus de 1,71 milliards d’euros en trois ans, d’après des experts en études de marché, et la croissance n’est pas près de s’arrêter.