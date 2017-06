Les formes rares désavantagées

Les cannabinoïdes ont un intérêt réel puisqu’au bout de quatre mois, ils font un peu mieux que l’amitriptyline. Tous deux réduisent 40 % des crises. L’intensité de la douleur est également plus faible grâce à la combinaison THC-CBD.

Dans les formes plus rares de migraine, les résultats sont en revanche plus partagés. 48 patients souffrant d’algie vasculaire de la face ont testé les cannabinoïdes ou une dose quotidienne de verapamil, un inhibiteur calcique utilisé couramment. Cette fois, la sévérité et le nombre de crises d’algie vasculaire de la face ne chute que légèrement.

Chez les personnes souffrant d’algie vasculaire de la face, seules les personnes dont les symptômes sont apparus dans l’enfance tirent les bénéfices du traitement à base de cannabinoïdes.

Les chercheurs se montrent plutôt enthousiastes face à ces résultats. Car, outre l’impact positif du traitement, les effets secondaires sont moins fréquents qu’avec les autres médicaments. A deux exceptions près : comme pour les joints traditionnels, somnolence et difficultés à se concentrer sont le prix de l’efficacité.