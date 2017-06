Alcool et cannabis : six fois plus de risque d'accident mortel

Alcool et cannabis : six fois plus de risque d'accident mortel

Sécurité routière

Alcool et cannabis : six fois plus de risque d'accident mortel

Les conducteurs sous l’emprise de l’alcool et du cannabis ont six fois plus de risque d’être impliqués dans les accidents de la route mortels.

JANIFEST/Epictura JANIFEST/Epictura

Publié le 13.06.2017 à 17h35 A A Mots-clés : cannabis sécurité routière alcool mortalité