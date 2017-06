Taxes et emplois

Cannabis : une légalisation rapporterait plus d'un milliard d'euros à la France

La régulation du marché du cannabis permettrait de générer des dizaines de milliers d’emplois et des recettes fiscales juteuses, selon une étude présentée à des addictologues.

L’information avait fait le tour de la planète, et quelques envieux au passage. Au Colorado, le cannabis fait entrer tant d’argent dans les caisses que l’Etat doit en redistribuer une partie aux contribuables. Le marché de cette drogue, tout juste légalisée pour un usage récréatif, représente une manne financière particulièrement appréciée des autorités.

Et l’on comprend pourquoi : la marijuana a généré dans l’Etat américain 18 000 emplois, selon une étude publiée en octobre 2016. Quant aux recettes fiscales, elles s’élèvent à 120 millions de dollars annuels... Si la France passait le cap de la régulation du cannabis, si le marché légal absorbait cette filière clandestine, pourrait-elle en espérer autant ?





Jusqu'à 200 000 emplois

La question démange Pierre-Yves Geoffard, professeur à l’Ecole d’économie de Paris, directeur d’études à l’EHESS (1). Ce jeudi au Havre, lors des Journées Nationales de la Fédération Addiction, l’économiste a présenté les résultats d’une étude menée par ses soins. Par extrapolation, avec moult précautions et paramètres potentiellement variables, ses travaux mettent en exergue les bénéfices que la régulation du cannabis permettrait d’espérer sur le plan économique.

D’abord, la création d’emplois : 200 000, selon la fourchette large, quelques dizaines de milliers a minima. De quoi résorber une partie du chômage… Mais peut-être rediriger tous ceux qui vivent du trafic clandestin – dealers, livreurs, guetteurs… – vers Pôle Emploi ? A l’estrade, Pierre-Yves Geoffard balaye la remarque soulevée dans la salle. « La réponse ne peut consister à maintenir les réseaux criminels qui font vivoter les quartiers défavorisés ».





1,5 milliard de dollars

Les recettes fiscales escomptées laissent aussi rêveur. D’une part, les cotisations sociales sur tous ces emplois, d’autre part, les taxes perçues sur les produits vendus, permettraient de générer 1,5 milliard de dollars (1,34 milliard d'euros) par an, selon les calculs de l’économiste. Les droits d’accises – taxes sur la consommation – dont on pourrait établir le montant en fonction de la toxicité du produit ou de la teneur en THC (« la résine ou l’herbe fortement dosée serait alors davantage taxée, comme l’est actuellement la vodka par rapport au vin ») viendraient renflouer les caisses de l’Assurance maladie. Celle-ci perçoit actuellement 15 milliards d’euros de la vente du tabac et de l’alcool. Combien, potentiellement, pour le cannabis… ?

« Tout l’argent émanant de cette filière pourrait être récupéré pour d’autres usages – la prévention, les politiques de santé publique la réduction des risques », insiste Pierre-Yves Geoffard. La régulation permettrait également d’économiser les frais induits par la répression des consommations. Sur les 216 000 interpellations annuelles en France liées aux stupéfiants, 80 % concernent en effet un simple usage.