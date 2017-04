Culture, vente, export

Canada : la légalisation du cannabis se précise

Le Canada a déposé un projet de loi qui vise à légaliser le cannabis. Il restera très encadré. La vente aux mineurs est interdite, tout comme la conduite sous emprise.

Après l’Uruguay, le Canada ! L’Etat nord-américain a fait un pas en direction de la fumette légale. Le gouvernement a déposé, ce 13 avril, un projet de loi qui légalise la production et la consommation de cannabis. Autorisé, donc, mais tout de même très encadré. Le Premier ministre, Justin Trudeau, a fait le choix de la modération et accompagne cette ouverture d’une série de mesures strictes.

Signé par le gouvernement, ce projet de loi doit encore être adopté par le Parlement et recevoir la sanction royale. Signée par le lieutenant-gouverneur du Canada, elle permet la promulgation du texte. Une fois ces étapes accomplies, le gouvernement prévoit une levée de l'interdiction au mois de juillet 2018.





Une conduite irréprochable

« Ce projet de loi sur le cannabis traduit une approche fondée sur des données probantes et protégera la santé et la sécurité publiques au Canada », précise dans un communiqué la Ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould. En effet, plusieurs experts ont été consultés avant la rédaction du projet de loi.

L’herbe sera donc légale au Canada. Les citoyens auront la permission de posséder jusqu’à 30 grammes de cannabis en public. Ils seront également autorisés à cultiver, à leur domicile, des grains ou des semis approuvés par l’Etat, dans la limite de 4 plants d’une hauteur maximale d’un mètre. Un choix proche de celui de l’Uruguay, qui a opté pour l’encadrement. L’import et l’export de produits contenant du cannabis restent interdits, afin de respecter les législations étrangères.

Sans surprise, la conduite sous l’emprise de stupéfiants reste interdite. Au-delà de 2 nanogrammes de THC dans l’organisme, le conducteur s’expose à de lourdes sanctions. Un encadrement rigoureux qui doit garantir la sécurité des consommateurs et des autres citoyens. « Le nombre de morts et d’accidents sur nos routes diminuera », prédit Jody Wilson-Raybould. Pour y parvenir, le Canada prévoit d’offrir de nouveaux outils aux forces de l’ordre et de lancer des campagnes de sensibilisation.