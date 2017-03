Quels sont les médicaments dont il faut le plus se méfier ?

Emmanuel Lagarde : Là aussi, certains médicaments posent plus problème que d’autres, et c’est tout l’objet des pictogrammes : indiquer ceux qui posent problème ou non. Cette gradation, mise en place il y a quelques années, comporte trois niveaux de risque. Le niveau trois est le niveau le plus sérieux, où il est strictement déconseillé de conduire en les utilisant. Toutes les classes de médicaments qui ont un impact sur le système nerveux ou le fonctionnement du cerveau ont vocation à modifier les capacités de conduite.

La question se pose classe par classe. Evidemment, les médicaments psychotropes sont les plus concernés, notamment les benzodiazépines et les hypnotiques associés aux benzodiazépines. Mais d’autres médicaments dans d’autres classes sont également concernés. C’est pourquoi les pictogrammes existent : il n’est pas si simple de raisonner en termes de classes, et dans chaque classe, on doit se poser la question médicament par médicament.

Comment peut-on gérer la question des médicaments en vente libre ?

Emmanuel Lagarde : Dans ce cas précis, il relève de la responsabilité du patient de s’informer, de regarder le pictogramme. C’est pourquoi la diffusion de l’information est nécessaire aussi auprès des pharmaciens qui délivrent ces médicaments, et du public. C’est un effort collectif qui concerne l’ensemble de la chaîne de délivrance du médicament.