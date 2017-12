Psychoses

Les bénéfices démontrés du cannabidiol en traitement d’appoint de la schizophrénie

C’est l’espoir d’un nouveau traitement pour les patients atteints de schizophrénie. Des chercheurs ont montré que le cannabidiol peut être utilisé en traitement d’appoint.

600 000 personnes sont schizophrènes en France. Près de la moitié d’entre elles fait une tentative de suicide au cours de sa vie. Après plusieurs années de traitement, il est possible pour les patients d’atteindre une phase de rémission. Cela concerne environ un tiers d’entre eux. La médecine est en permanence à la recherche de nouveaux médicaments ou moyens de soulager les malades.

Des chercheurs viennent de montrer que le cannabidiol a des propriétés anti-psychotiques dans une étude contrôlée. Cette substance est un cannabinoïde présent dans le cannabis. Les scientifiques assurent que c’est un remède efficace et sûr. Leur recherche a été publiée dans le American Journal of Psychiatry.

Un traitement bien supporté par les malades

Des essais ont été menés sur des animaux et des humains. Au bout de six semaines de traitement, dans ue etude controlée en double aveugle, le groupe a qui reçu du cannabidiol avait moins d’hallucinations et d’idées délirantes que le groupe placebo. Car les symptômes de la maladie sont classés en deux groupes : les symptômes positifs, qui sont la paranoïa, la mégalomanie, les idées délirantes, les hallucinations. Les symptômes négatifs sont au contraire un appauvrissement affectif et émotionnel, un isolement, une perte d’intérêt.

Le groupe qui a reçu du cannabidiol a également fait le plus de progrès dans ses performances cognitives. Le traitement a été bien toléré par les malades.

Le cannabidiol pourrait aider des patients qui supportent mal les anti-psychotiques « classiques », aux effets secondaires parfois très contraignants.