Si votre langue présente cet aspect, cela peut être le symptôme d'une maladie

L'ESSENTIEL Un langue festonnée signifie qu’il y a des ondulations sur les côtés, au niveau des molaires et des prémolaires.

Ce phénomène peut être normal, dû au contact avec les dents, mais il peut aussi être le signe de problèmes de santé plus importants.

Par exemple, la langue festonnée peut être le symptôme qu’une personne souffre d’apnée du sommeil ou d’hyperthyroïdie.

C’est un organe discret et pourtant essentiel : la langue. Elle nous sert à parler mais aussi à ressentir les goûts, à déglutir, à manger… Ses fonctions sont nombreuses et son état peut en dire long sur notre santé. Quels aspects peuvent être problématiques et de quoi sont-ils le signe ?

La langue festonnée, un symptôme de différents problèmes de santé

Si vous remarquez des ondulations sur les côtés de votre langue, c’est que votre langue est “festonnée”. Ce phénomène peut être normal et bénin, quand il est dû au contact des dents, mais il peut aussi être le signe d’un problème de santé plus important.

En effet, d’après l’analyse du Dr Soroush Zaghi, médecin ORL et chirurgien, dans le Mirror, la langue festonnée peut être le symptôme d’une carence en vitamines B, comme les vitamines B12, B9 et B2. Ce manque peut entraîner un gonfelment des gencives et à cet aspect festonné de la langue.

Autre possibilité : l’anxiété, qui peut se traduire au niveau de la bouche par le fait de serrer la mâchoire ou de grincer des dents. Ces deux comportements peuvent amener à une langue festonnée.

Selon l’Assurance maladie, il faut boire entre un litre et un litre et demi d’eau par jour pour compenser les pertes de l’organisme. Si vous ne buvez pas assez, vous êtes déshydraté, et cela peut aussi se traduire par une langue festonnée.

Des maladies parfois grave comme l’apnée du sommeil

"Des conditions telles que l'apnée obstructive du sommeil, où la langue peut bloquer les voies respiratoires pendant le sommeil, sont souvent associées à un espace limité pour la langue", explique le Dr Soroush Zaghi au HuffPost.

Le syndrome d’apnées du sommeil, ou syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (ou SAHOS), est un trouble de la ventilation nocturne qui se caractérise par des fermetures répétées du pharynx au cours du sommeil qui occasionne des pauses respiratoires. Les patients qui en sont atteints souffrent généralement de micro-réveils dont ils n’ont pas conscience.

Le SAHOS est parfois difficile à diagnostiquer car il a lieu la nuit, sans que les malades en soient généralement conscients. Ainsi, une langue festonnée peut être un signe de ce trouble car la difficulté à respirer appuie la langue contre les dents.

L'hypothyroïdie, une maladie qui se caractérise par l'incapacité de la glande thyroïde à produire suffisamment d'hormones thyroïdiennes, peut aussi entraîner un gonflement de la langue et donc un aspect festonné.

Les troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM), qui relie la mâchoire inférieure au crâne, peuvent provoquer des symptômes tels que des douleurs à la mâchoire, des maux d'oreilles ou des difficultés à ouvrir ou fermer la bouche.

"Le désalignement ou le dysfonctionnement associé aux troubles de l'articulation temporo-mandibulaire (ATM) peut réduire l'espace réservé à la langue, contribuant ainsi à une apparence festonnée", indique le Dr Soroush Zaghi. D’après les Hospices civils de Lyon, l’ATM est “liée à un dysfonctionnement de l'articulation entre l'os crânien temporal et la mandibule, qui forme la mâchoire inférieure”.