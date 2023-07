Syndrome de la «langue poilue» : quel est ce phénomène identifié chez un Américain ?

L'ESSENTIEL Un homme de 64 ans a été examiné par un médecin après que sa langue se soit recouverte de "poils" verts.

Ces poils étaient dus à une affection assez courante et inoffensive, connue sous le nom de “syndrome de la langue poilue".

Il peut se manifester sous différentes couleurs en fonction des morceaux de nourriture, des bactéries et des cellules mortes de la peau qui sont piégés dans les minuscules bosses en forme de cône qui couvrent la surface de la langue et lui donnent sa texture rugueuse.

C’est un cas médical étrange mais bien réel : un homme a vu sa langue se recouvrir d'une épaisse fourrure verte. Vivant dans l’Ohio il s’est rendu aux urgences où le syndrome de "langue poilue" a été diagnostiqué par les médecins.

Syndrome de la "langue poilue" : un trouble impressionnant mais inoffensif

"Un homme de 64 ans qui fume actuellement s’est présenté avec une décoloration de la langue depuis deux semaines. À l’examen, la langue présentait des papilles filiformes et une décoloration verte", a détaillé un rapport publié le 6 juillet 2023 dans le New England Journal of Medicine. Ce trouble est sans gravité pour la santé : la langue poilue, ou lingua villosa, est une affection bénigne qui provoque la pousse de poils de différentes couleurs sur le dessus de la langue, ont indiqué les experts.

Ces excroissances sont des papilles filiformes qui ne sont pas tombées comme elles le devraient normalement au contact d'objets rugueux, tels qu'une brosse à dents, un gratte-langue ou des aliments solides et texturés indique la Cleveland Clinic : "les papilles poussent généralement sur une fraction de pouce (1 millimètre) avant de tomber comme une couche de peau que l'on perd dans un processus connu sous le nom de desquamation. Lorsqu'elles ne sont pas régulièrement éliminées, les papilles peuvent atteindre une longueur de 18 millimètres et donner naissance à une langue poilue."

Sa langue a mis 6 mois pour retrouver son aspect normal

Les facteurs prédisposants connus sont le tabagisme, la consommation excessive de café ou de thé noir, une mauvaise hygiène bucco-dentaire ou encore la prise de médicaments. Dans ce cas particulier, la langue du patient était devenue verte environ deux semaines avant sa visite à la clinique, peu après la fin d'un traitement antibiotique pour une infection des gencives.

Selon l'American Academy of Oral Medicine, cette affection touche environ 13 % des personnes à un moment donné de leur vie, la majorité des cas concernant les hommes et les patients de plus de 65 ans. Les médecins ont conseillé au patient à la langue verte de frotter délicatement sa langue avec une brosse à dents quatre fois par jour et d'arrêter de fumer. "Au bout de six mois, l'aspect de la langue était redevenu normal, même si le patient continuait à fumer", écrivent les médecins dans leur rapport.