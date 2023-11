Bouche sèche : un nouveau remède découvert pour lutter contre la xérostomie

L'ESSENTIEL Les scientifiques de l'Université de Leeds ont développé un lubrifiant aqueux conçu pour aider les personnes qui souffrent d'une sécheresse de la bouche.

Ce substitut de la salive serait comparable à la salive naturelle dans la façon dont il hydrate la bouche et agit comme un lubrifiant lorsque les aliments sont mâchés.

Les tests réalisés par les chercheurs montrent qu'il serait 5 fois plus efficace que les produits actuellement sur le marché.

La xérostomie, ou pour utiliser une expression grand public avoir la bouche sèche, est une affection courante. Environ un individu sur dix en souffre. Elle est notamment fréquente chez les personnes âgées et celles qui sont traitées contre un cancer. Ces patients - qui dans les cas graves rencontrent des troubles de la déglutition ou des problèmes dentaires - pourraient compter sur un nouveau remède.

Les chercheurs de l'université de Leeds assurent avoir mis au point un lubrifiant aqueux jusqu'à cinq fois plus efficace que les produits disponibles dans le commerce. Comme la salive naturelle, il hydrate la bouche et agit comme un lubrifiant lorsque les aliments sont mâchés.

Xérostomie : un substitut de salive qui hydrate la bouche plus longtemps

Les chercheurs de l'Université de Leeds ont mis au point ce nouveau lubrifiant aqueux en utilisant des techniques sophistiquées de chimie. Ils ont détaillé le procédé dans un article publié dans Scientific Reports, le 20 novembre 2023.

Les molécules développées, appelées microgel, ont une structure semblable à celle d'une éponge. Cela leur permet de se lier aux muqueuses de la bouche. De plus, elles abritent un hydrogel à base de polysaccharides qui emprisonne l'eau. Ces deux caractéristiques favorisent une hydratation de la bouche plus longue. L'équipe a créé deux types de microgel différents : l'un est fabriqué avec une protéine laitière tandis que l'autre est végétalien utilisant une protéine de pomme de terre.

"Le problème avec de nombreux produits commerciaux existants est qu'ils ne sont efficaces que pendant de courtes périodes parce qu'ils ne se lient pas à la surface de la bouche, les gens devant réappliquer fréquemment la substance, parfois pendant qu'ils parlent ou pendant qu'ils mangent", explique dans un communiqué le professeur Anwesha Sarkar qui a dirigé le développement du substitut de la salive. "Notre analyse comparative en laboratoire révèle que (notre) solution offrira un effet plus durable."

Sécheresse buccale : une solution jusqu'à cinq fois plus efficace

Les scientifiques ont comparé leur invention avec six produits disponibles sur le marché britannique. Les solutions déjà commercialisées affichaient une perte de lubrifiant allant de 23 % à 58 %. Avec le substitut de la salive créé à Leeds, le taux n'était que de 7 %. De plus, la version "laitière" a légèrement surpassé la version végétalienne.

La Dr Olivia Pabois, chercheuse à Leeds et première auteure de l'article, explique : "les résultats des tests fournissent une solide preuve de concept que notre matériel est susceptible d'être plus efficace dans des conditions réelles et pourrait offrir un soulagement jusqu'à cinq fois plus longtemps que les produits existants disponibles". Elle ajoute : "les résultats de l'analyse comparative montrent des résultats favorables dans trois domaines clés. Notre microgel offre une hydratation élevée, il se lie fortement aux surfaces de la bouche et est un lubrifiant efficace, ce qui le rend plus confortable pour les gens de manger et de parler".

Bien que les tests du nouveau produit n'aient impliqué que des analyses en laboratoire, l'équipe scientifique pense que les résultats seront reproduits lors d'essais chez l'homme. Ils comptent poursuivre leurs travaux pour pouvoir proposer leur solution aux patients dont la qualité de vie est impactée par la sécheresse buccale.