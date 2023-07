Vous avez un goût amer dans la bouche ? Peut-être êtes-vous atteint de dysgueusie

L'ESSENTIEL En cas de modification de la perception du goût, parlez-en à votre médecin.

La dysgueusie, un trouble de la perception du goût, peut être dû à différentes causes comme la modification de la flore buccale ou l’inflammation de la muqueuse buccale.

Il n’existe pas de traitement curatif contre la dysgueusie.

Salé, sucré, acide, amer, umami et gras : ce sont les six goûts qui sont normalement distingués par les papilles gustatives humaines. En cas de dysgueusie, un trouble de la perception du goût, les personnes qui en sont atteintes ne ressentent plus ces six saveurs. Elles ont, au contraire, un goût parasite (amer, métallique, acide, sucré, etc.) qui persiste en bouche. Cela peut être en permanence ou au moment de la consommation de tout ou partie des aliments selon l'institut Gustave Roussy.

Un trouble de la perception du goût lié à différents facteurs

Les causes sont multiples : modification de la flore buccale (due par exemple à une mauvaise hygiène buccodentaire ou à une tumeur au niveau de la gorge ou de la langue, etc.), inflammation de la muqueuse buccale, destruction des papilles gustatives par certaines chimiothérapies, sécheresse buccale et manque de salive, diminution de l’odorat (dû au tabagisme par exemple).

“Près d’une personne sur 6 souffre de troubles du goût au moment du diagnostic de leur cancer, explique l’Institut Gustave Roussy. Au cours des traitements, cette fréquence augmente puisque plus de la moitié des patients sous chimiothérapies et plus de 90 % des patients recevant une radiothérapie au niveau de la gorge et de la bouche ont des troubles du goût au cours des traitements.”

Limiter les symptômes de ce trouble

Que faire si vous êtes atteint de ce trouble ? La première chose à faire est d’en parler à votre médecin car il peut être le signe d’une maladie plus grave, comme un cancer. Il faut en comprendre la cause.

En ce qui concerne les symptômes, il n’y a pas de traitement curatif. Il faut donc agir sur les facteurs : stopper - ou limiter si l’arrêt est difficile - le tabac, avoir une bonne hygiène bucco-dentaire (dans l’idéal, trois brossages de dents par jour, après chaque repas) et adapter son alimentation. Pour continuer à manger en quantité suffisante malgré ce trouble, l’institut Gustave Roussy conseille de fractionner les prises alimentaires, d’essayer différents modes de préparations et de cuisson des aliments ou encore d’ajouter des exhausteurs de goût.