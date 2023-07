Dormir la bouche ouverte : ce que cela dit de votre état de santé

L'ESSENTIEL La respiration par la bouche pendant le sommeil peut avoir des effets néfastes sur le corps.

Cette action peut être provoquée par de nombreux facteurs.

Plusieurs traitements peuvent solutionner ce problème.

Au fur et à mesure que vous vous endormez, les muscles de votre visage se relâchent progressivement, ce qui permet à votre bouche de s'ouvrir librement.

Selon le Dr Christine DeMason citée par le Huffpost, professeur adjoint d'oto-rhino-laryngologie à l'École de médecine de l'Université de Caroline du Nord, la respiration buccale peut se produire à tout moment de la nuit, mais elle est plus fréquente dans les stades de sommeil profond, où les gens ont moins de contrôle sur les muscles des voies respiratoires supérieures.

Différentes causes

La respiration par la bouche peut être provoquée par plusieurs facteurs tels que les allergies, les rhumes, certains médicaments, une déviation de la cloison nasale, des polypes nasaux, une hypertrophie des amygdales, les ronflements, l'apnée du sommeil, le fait de dormir sur le dos et le tabagisme.

Ces facteurs peuvent entraîner une obstruction des voies nasales, ce qui pousse les gens à respirer par la bouche pendant leur sommeil.

Implications pour la santé

La respiration par la bouche pendant le sommeil peut avoir des effets néfastes sur le corps. Elle peut causer une mauvaise haleine, des caries, des maladies des gencives, des inflammations et des infections buccales.

De plus, la respiration par la bouche peut affecter le fonctionnement du système cardiovasculaire, entraînant des complications telles que des maladies cardiovasculaires, une hypertension artérielle et un accident vasculaire cérébral. En outre, elle est souvent associée à des troubles respiratoires du sommeil tels que les ronflements et l'apnée du sommeil, ce qui peut perturber le sommeil et affecter la qualité de vie.

Quels traitements ?

Il existe plusieurs options de traitement pour arrêter la respiration par la bouche pendant le sommeil. Le traitement dépend de la cause sous-jacente de la respiration par la bouche.

Parmi les options courantes, on trouve le dégagement nasal pour réduire l'obstruction des voies nasales, les changements de position de sommeil pour favoriser la respiration nasale, la thérapie myofonctionnelle pour renforcer les muscles du visage et de la langue, les appareils buccaux pour maintenir les voies respiratoires ouvertes, les machines CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) pour fournir de l'air sous pression et la chirurgie pour corriger les obstructions anatomiques.

Il est recommandé de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un diagnostic précis et déterminer la meilleure option de traitement.