Dormir avec la télévision allumée est une très mauvaise idée !

L'ESSENTIEL 1 Français sur 3 regarde la télévision pour essayer de trouver le sommeil.

Dormir avec le téléviseur allumé est lié à une mort précoce d’après une étude.

Le constat est sans appel: d’après une étude de la Northwestern University School of Medicine relayée par le Sun, portant sur le sommeil d'adultes en bonne santé âgés de 63 à 84 ans, dormir une seule nuit avec une lumière tamisée, comme un téléviseur sans son, fait augmenter la glycémie et la fréquence cardiaque.

Résistance à l’insuline

L’exposition à la lumière pendant la nuit serait "corrélée à la prévalence plus élevée de diabète, d’obésité et d’hypertension", chez les hommes et femmes plus âgés, expliquent les auteurs.

Ils ont notamment découvert que la résistance à l’insuline, l’hormone qui régule la glycémie, se produisait le matin chez les personnes qui avaient dormi dans une pièce éclairée.

On parle de résistance à l'insuline lorsque les cellules de votre corps (dans les muscles et la graisse notamment) ne répondent pas bien à l'insuline et ne peuvent pas utiliser le glucose présent dans le sang pour produire de l'énergie.

Pour compenser, votre pancréas produit davantage d'insuline et votre glycémie augmente avec le temps.

Troubles cardiovasculaires et métaboliques

Ce qui a également surpris les chercheurs, c’est la proportion de personnes interrogées ( plus de 53%) qui disaient dormir avec de la lumière dans la chambre.

Or, "les gens devraient faire de leur mieux pour éviter ou minimiser la quantité de lumière à laquelle ils sont exposés pendant leur sommeil", a conseillé l’auteure de l’étude Phyllis Zee, chef du service de médecine du sommeil de la Northwestern University School of Medicine.

En effet, les personnes qui dormaient avec des niveaux de lumière plus élevés étaient plus susceptibles de se coucher plus tard et de se lever plus tard, et "nous savons que les couche-tard ont tendance à avoir également un risque plus élevé de troubles cardiovasculaires et métaboliques" explique Zee.

Outre la lumière de la télévision, la lumière bleue, qui altère la mélatonine, est également nocive pour le sommeil. C'est pourquoi il faut éviter de recharger son ordinateur portable ou son téléphone mobile dans la chambre à coucher.