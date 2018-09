Retard du développement : un enfant sur deux commence à regarder la télévision avant 18 mois

Un enfant sur deux commence à regarder la télévision avant 18 mois, selon les résultats préliminaires d'une étude menée par l'Inserm et l'Ined sur le sujet. Deux enfants sur trois âgés de 2 ans regardent la télé tous les jours, et la situation empire à mesure que le niveau d’étude des parents baisse. 4 enfants sur cinq sont quotidiennement devant la télé dans les familles avec un niveau d'études inférieur au bac.



"À douze mois… avec de petits dessins animés adaptés à leur âge. Si c'est vraiment utilisé à petite dose, ce n'est pas un problème. Ça peut être un film ou YouTube Kids. Ça rend service et tout le monde est content", témoigne Elena, mère de deux jeunes garçons. Ces données, relayées par Europe 1, ont été présentées dans le cadre de la journée scientifique de la cohorte Elfe. Cette étude, unique en son genre, suit depuis leur naissance, et jusqu'à leurs 18 ans, plus de 18 000 enfants nés en 2011 en France.

"Ce temps passé devant la télé se fait au détriment d'autres activités"

"L'Inserm, l'Ined et la direction générale de la santé travaillent à faire évoluer les recommandations des autorités sur le sujet, qui restent floues. Ce que l'on observe pour l'instant, c'est que ce temps passé devant la télé se fait au détriment d'autres activités et de temps de socialisation importants pour le développement de l'enfant", souligne sur France Info Jonathan Bernard, épidémiologiste à l'Inserm et auteur de l’étude. "Il ne s'agit pas de prôner la tolérance zéro et de culpabiliser les parents. Dans l'immense majorité, la consommation reste modérée", nuance-t-il.



Concernant les autres écrans, une majorité d’enfants n’utilise pas de tablette ou de smartphone à 2 ans, mais 20 à 30% les regardent au moins chaque semaine, particulièrement dans les familles nombreuses. Les enfants qui ont au moins deux frères ou sœurs ont tendance à jouer moins aux jeux vidéo, mais à utiliser plus souvent des smartphones. Les résultats complets de cette étude seront présentés courant 2019.

Des troubles du spectre autistique

"Afin de prévenir de graves retards du développement chez les bébés et les jeunes enfants, nous demandons que des campagnes nationales issues des observations et des recommandations des professionnels du terrain […] soient menées en France et diffusées dans tous les lieux de la petite enfance", appelait l’année dernière dans une tribune au Monde 31 professionnels de l’enfance.

Ils alertaient déjà sur les retards de développement graves que peut provoquer une surexposition aux écrans chez les plus petits. "Nous recevons de très jeunes enfants stimulés principalement par les écrans, qui, à 3 ans, ne nous regardent pas quand on s’adresse à eux, ne communiquent pas, ne parlent pas, ne recherchent pas les autres, sont très agités ou très passifs", s’inquiètaient-ils.



D’après les professionnels, les troubles les plus graves présentés par ces enfants s’apparentent fortement à des troubles du spectre autistique. Certains ne parlent toujours pas à l’âge de 4 ans, souffrent de problèmes d’attention, sont incapables de maintenir un regard sur un adulte ou même un objet, s’il ne comporte pas d’écran. Les pédiatres déconseillent d'ailleurs tous types d'écrans pour les enfants de moins de 3 ans.