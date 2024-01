Cancer de la langue : quels sont les symptômes ?

L'ESSENTIEL Le cancer de la langue fait partie des cancers de la bouche et de la gorge.

Certains symptômes sont évocateurs de ce cancer.

L'alcool et le tabac sont les principaux facteurs de risque.

Les cancers de la bouche et de la gorge comprennent les cancers des lèvres, du palais, des côtés ou du plancher de la bouche, des amygdales, de l’arrière de la gorge et de la langue. Ce dernier est l’un des plus fréquents, on compte environ 1.800 nouveaux cas par an chez les hommes et 200 cas chez les femmes en France. “L’âge moyen lors du diagnostic est de 55 ans pour les hommes et de 60 ans pour les femmes”, précise l’Arcagy sur son site Info Cancer.

Quels sont les symptômes du cancer de la langue ?

Les symptômes d'une tumeur cancéreuse sur la langue peuvent ne pas être évidents aux premiers stades de la maladie, ce qui conduit à un diagnostic tardif. Près de la moitié des patients présentent déjà une tumeur avancée lorsqu’ils sont diagnostiqués. Cependant, lorsque certains signes persistent, ils peuvent mettre le patient (ou parfois le dentiste) sur la bonne voie, notamment :

une leucoplasie qui est une plaque blanche plus ou moins granuleuse visible sur la muqueuse de la langue ; une gêne, des douleurs ; une ou des lésions avec saignements au contact (à ne pas confondre avec des aphtes) ; une langue qui devient sensible au chaud, au froid et aux aliments acides ou épicés ; une zone décolorée, irritée ou épaissie ; une ankyloglossie, qui est une mobilité réduite de la langue ; une otalgie, c’est-à-dire une douleur de l'oreille ; un excès de salivation (hypersialorrhée) ; un ganglion cervical.

“Des troubles récents et persistants de la mastication, de la déglutition ou de l’élocution, surtout s’ils sont déclenchés par la prise de boissons alcoolisées ou d’épices” sont également signalés par les malades.

Cancer de la bouche et de la gorge : des facteurs de risque à éviter

Les principaux facteurs de risque évitables pour le cancer de la cavité buccale sont le tabac et l’alcool. “Le tabagisme inclut la consommation de cigarettes, de cigares ou de pipes, le tabac à chiquer ou le bétel à mâcher (mélange de substances contenant du tabac, également appelé paan) et le tabac à priser”, précise le Manuel médical MSD. Quant à l’alcool, “l’augmentation du risque est proportionnelle à la quantité d’alcool consommée”. Lorsque boire et fumer sont combinés, le risque est inévitablement amplifié.

Il faut noter un autre facteur de risque : une infection par le virus du papillome humain (VPH). Ce virus provoque des verrues génitales pouvant infecter la bouche pendant les relations sexuelles orales. Il est également responsable du cancer du col de l’utérus chez la femme.

“D’autres facteurs qui augmentent les risques sont les irritations répétées dues aux bords tranchants de dents ébréchées, les obturations, les cavités ou les prothèses dentaires mal adaptées (comme les dentiers). Les radiographies antérieures de la tête et du cou, la candidose chronique et une mauvaise hygiène bucco-dentaire constituent également des facteurs de risque”, détaille le MSD.

En cas de suspicion, il est conseillé de consulter un médecin au plus vite. Celui-ci pourra vous orienter vers un spécialiste afin de réaliser des examens de diagnostic comprenant un bilan clinique ainsi que des examens d’imagerie médicale (scanner ORL, panendoscopie, etc). Selon les dernières statistiques, le taux de survie net à 5 ans pour un cancer de la langue est de 44 %, et de 24 % à 10 ans. Ce pronostic est bien meilleur lorsque le diagnostic est effectué avant l'âge de 45 ans.