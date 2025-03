Il avait du mal à manger un sandwich : c'était un cancer de l'œsophage

L'ESSENTIEL Un homme de 39 ans a rencontré de grandes difficultés à manger un sandwich.

Des analyses ont révélé qu'il avait un cancer de l'œsophage de stade 4 très agressif.

Des médecins allemands ont un protocole de prise en charge qui pourrait lui offrir une survie d'au moins cinq ans.

En France, on compte environ 5.200 nouveaux cas de cancer de l'œsophage par an. Ce qui en fait le 3ᵉ cancer digestif le plus fréquent. Des Longstaff, un Britannique de 39 ans, a découvert qu’il en avait un après avoir mangé un sandwich.

"Il s'est en quelque sorte logé dans mon œsophage"

"Je suis paysagiste de métier et je faisais un travail pour l'un de mes amis. Son partenaire m'avait fait un sandwich bacon-saucisse. En le mangeant – je n'avais pas mis de sauce ou quoi que ce soit – il s'est en quelque sorte logé dans mon œsophage. J’ai bu une bonne pinte d'eau, mais il ne bougeait toujours pas", se souvient l’homme originaire de Blackpool dans les pages de Bristol Live.

“J'en étais au point de croire que je m'étouffais. Je me suis dit : est-ce que je ne mâche pas bien ?”. Pour en avoir le cœur net, le père d’un petit garçon de cinq ans a décidé de consulter un médecin.

En apprenant la gêne qu’il ressentait en mangeant, le docteur a prescrit une endoscopie. Mais avant que celle-ci ne soit réalisée, Des s’est mis vomir du sang puis a constaté plus tard du sang dans ses selles. Face à ces nouveaux symptômes, il a été à l'hôpital la veille de Noël.

Les examens effectués ont alors révélé la présence d’une tumeur de 35 cm dans son œsophage inférieur.

Cancer de l’œsophage : un espoir en Allemagne

Des analyses supplémentaires ont confirmé qu’il s’agissait d’un cancer de l'œsophage de stade 4 très agressif, plus précisément un adénocarcinome de l'œsophage. De plus, les cellules cancéreuses se sont propagées à son foie. Les médecins lui donnent une espérance de vie de 12 mois. Des Longstaff suit actuellement une immunothérapie pour empêcher la propagation de la maladie, ainsi qu'une chimiothérapie légère. Toutefois, “c'est un traitement palliatif, destiné à assurer mon confort, afin que je ne meure pas immédiatement”, précise-t-il.

Un espoir est présent tout de même pour le paysagiste et sa famille. Des médecins allemands proposent un protocole qui pourrait lui offrir jusqu’à cinq ans de plus. “Si vous êtes en phase terminale, vous êtes criblé de lésions, mais pas moi. La maladie est restée localisée et, pour l'instant, j'ai deux petits points qui vont se transformer en tumeurs si je ne fais pas attention”, explique Des. L’équipe germanique propose de cibler son foie. “Il s'agit d'une injection dans le foie qui me donnera la dose la plus élevée de chimiothérapie, mais qui ne ciblera que ces deux points. Ils vont sectionner l'artère principale de la tumeur de mon œsophage et la laisser mourir pendant cinq jours. Ils l'enlèveront ensuite et gratteront autour de mon diaphragme et de la paroi de mon estomac, mais ils reconstruiront la paroi de l'estomac en installant un filet autour.”

Une page GoFundMe a été lancée afin de récolter des fonds pour financer le voyage et le séjour en Allemagne.