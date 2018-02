Bon à savoir

Boire du thé chaud augmente les risques de cancer de l’oesophage

Selon une étude chinoise publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, boire du thé chaud multiplie par cinq les risques de cancer de l’oesophage. Uniquement chez les personnes qui fument des cigarettes et boivent de l’alcool.

Fumer des cigarettes, consommer de l’alcool et boire du thé très chaud ne font pas bon ménage. Selon une nouvelle étude américaine, publiée dans la revue Annals of Internal Medicine, la combinaison de ces trois éléments multiplieraient les risques de cancer de l’oesophage. La maladie touche principalement les hommes. En France par exemple, il s’agit d’hommes âgés de plus de 55 ans.

Tabac et alcool, un terrain propice

Il est sans doute inutile de rappeler que le tabac et l’alcool sont de gros facteurs de risques pour le cancer. Combiner les deux renforce leur effet destructeur. C’est le cas en particulier pour le cancer de l’oesophage. C’est en Chine que le cancer de l’oesophage a la plus grande prévalence. Et le taux de survie est faible.

Les chercheurs de la National Natural Science Foundation of China et du Key Research and Development Program sont partis du constat que les hommes chinois, en plus d’être de grands consommateurs de thé, buvaient aussi généralement de l’alcool et fumaient du tabac. Ils ont suivi 456 155 cas, sur une période moyenne de neuf ans.

Le risque multiplié par cinq

Selon les résultats de l’étude, le risque de cancer est multiplié par cinq avec une consommation régulière de thé chaud. En cause, les composants chimiques du thé et l’effet thermique de la chaleur. Cependant, le risque est présent uniquement si la consommation de thé est liée à celle, excessive, de tabac et d’alcool. Les chercheurs estiment qu’il pourrait être bénéfique, chez les hommes ayant une forte consommation d’alcool et/ou de tabac, de ne pas boire de thé chaud.

Arrêter de boire et de fumer reste évidemment le meilleur moyen d’éviter le cancer.