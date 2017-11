Bien vieillir

Alcool et tabac à forte dose font vieillir plus vite

La consommation excessive d'alcool et de tabac à forte dose entraîne des signes visibles de vieillissement physique.

Selon une étude publiée dans le Journal of Epidemiology & Community Health, l’alcool et le tabac rendent le consommateur plus vieux que son âge, mais tout est une question de quantité. Si l’alcool et le tabac sont mauvais pour la santé, ils ne vous font vieillir physiquement qu’en cas de grosse consommation. En effet, selon les chercheurs, il n'y a pas de différence des signes de vieillissement entre les buveurs légers voire modérés et les non-buveurs.

Les chercheurs fondent leurs découvertes sur des informations provenant de plus de 11 500 adultes, dont la santé cardiaque et les signes de vieillissement visibles ont été suivis pendant 11,5 ans en moyenne. Cette étude, qui a débuté en 1976, a suivi un échantillon aléatoire de Danois de plus de 20 ans vivant dans la région de Copenhague.

Des critères de recherche stricts

Avant chaque visite à la clinique, les participants étaient interrogés sur leur style de vie et leur état de santé général. Chacun devait indiquer sa consommation de tabac et d’alcool. Quatre signes de vieillissement important, précédemment reliés à un risque accru de maladie cardiovasculaire ou de décès, étaient listés : les plis du lobe de l'oreille, un anneau ou un arc de couleur opaque grisâtre autour de la cornée périphérique des deux yeux (arcs cornéens), des plaques jaune-orange sur les paupières (xanthélasma) et la calvitie masculine.

L'âge moyen des participants était de 51 ans, mais variait de 21 à 86 ans chez les femmes et de 21 à 93 ans chez les hommes. La consommation moyenne d'alcool était de 2,6 verres par semaine pour les femmes et de 11,4 pour les hommes. Un peu plus de la moitié des femmes (57%) et environ les deux tiers des hommes (67%) étaient des fumeurs actuels.

Les résultats sont sans appel

L'analyse des habitudes de leurs consommations a révélé un risque toujours plus élevé de paraître plus vieux que l'âge réel et de développer des arcs cornéens, des plis du lobe de l'oreille et des xanthélasma parmi ceux qui fumaient et buvaient abondamment.

Par exemple, comparativement à une consommation hebdomadaire d'alcool pouvant aller jusqu'à 7 verres, un total de 28 ou plus était associé à un risque accru de 33% d'arc chez les femmes.

De même, comparativement au fait de ne pas fumer, fumer un paquet de 20 cigarettes par jour entre 15 et 30 ans était associé à un risque accru de 41% chez les femmes et de 12% chez les hommes.

Toutefois, alors que les chercheurs ont pris en compte une série de facteurs potentiellement influents, ils ont mis de côté le facteur stress qui est associé à la fois au risque de maladie cardiovasculaire, au tabagisme et à une consommation d'alcool plus élevée.